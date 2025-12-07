Corredor del Oeste: quedaron atrapados en el auto tras volcar y caer a un canal

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, a la altura de Panamericana. Bomberos y policías rescataron a los ocupantes del vehículo, dos de los cuales fueron trasladados a un hospital.

Durante la madrugada de este domingo se produjo un vuelco en el Corredor del Oeste, en el departamento de Luján de Cuyo, cuando un automóvil con cuatro ocupantes terminó dentro de un canal tras perder el control.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 horas, a unos 600 metros al norte de Panamericana, y fue alertado a través de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 30 y personal de Bomberos encontraron un Fiat Cronos volcado, con sus ocupantes atrapados en el interior.

Tras un intenso operativo, lograron rescatar a las cuatro personas que viajaban en el vehículo: el conductor, un hombre de 38 años, y tres acompañantes de 29, 36 y 26 años. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los heridos en el lugar y realizó las primeras evaluaciones médicas.

Según el parte oficial, la mujer de 29 años sufrió un traumatismo facial, mientras que la joven de 26 presentó traumatismo dorsolumbar y una luxación en el hombro derecho, por lo que fue trasladada al Hospital Lagomaggiore. El resto de los ocupantes recibió atención sin necesidad de derivación inmediata.

Tránsito Municipal practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo, con 0.0 gramos de alcohol en sangre.