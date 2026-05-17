Controles ginecológicos gratis en Mendoza: dónde y cuándo estará el móvil de atención esta semana

La Unidad Ginecológica Móvil del gobierno provincial recorre distintos puntos de la provincia con mamografías, PAP, test de HPV y colocación de implantes, sin costo y sin turno previo para mujeres sin obra social.

El Ministerio de Salud de Mendoza pondrá en marcha un nuevo operativo de la Unidad Ginecológica Móvil con el objetivo de acercar controles fundamentales y gratuitos a personas sin cobertura social.

Durante la semana del 18 al 22 de mayo, el móvil sanitario recorrerá distintos puntos del departamento, ofreciendo atención por la mañana, de 8.30 horas hasta el mediodía, por orden de llegada.

Dónde estará la Unidad Ginecológica Móvil

Lunes 18: CAPS 150, barrio La Gloria

CAPS 150, barrio La Gloria Martes 19: CAPS 150, barrio La Gloria

CAPS 150, barrio La Gloria Miércoles 20 : CAPS 168, La Estanzuela

: CAPS 168, La Estanzuela Jueves 21: CAPS 168, La Estanzuela

CAPS 168, La Estanzuela Viernes 22: CAPS 168, La Estanzuela

Qué estudios se podrán realizar

Durante las jornadas, se brindarán controles clave para la salud:

Mamografías

Papanicolaou (PAP)

(PAP) Test de VPH

Colocación de implantes

Estos estudios son esenciales para la detección temprana de enfermedades y el cuidado integral de la salud.

El operativo está destinado a personas sin obra social y no requiere turno previo. La atención será por orden de llegada, hasta completar cupos.

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Desde la cartera sanitaria remarcan la importancia de aprovechar estos espacios gratuitos, ya que muchas enfermedades pueden prevenirse o tratarse a tiempo con controles periódicos.