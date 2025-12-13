Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Mendoza atraviesa un sábado con temperaturas elevadas y nubosidad variable. Rige una alerta amarilla por viento Zonda y hacia la noche podrían registrarse tormentas con posible caída de granizo en varias zonas.

El sábado se presenta caluroso en Mendoza, con temperaturas elevadas, nubosidad variable y condiciones que podrían desmejorar hacia el final de la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día con cielo parcialmente nublado con una máxima cercana a los 32°C, mientras que la mínima rondará los 20°C.

Durante la mañana y la tarde predominará la estabilidad, con viento leve a moderado del sector sur y aumento de la humedad, especialmente en zonas urbanas del Gran Mendoza.

Alerta amarilla por viento Zonda

Desde Defensa Civil informaron que rige una alerta amarilla por probabilidad de viento Zonda en la precordillera de Uspallata, el Valle de Uco y Malargüe. Este fenómeno podría registrarse durante la jornada con ráfagas que generen reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y posibles complicaciones en actividades al aire libre.

Tormentas hacia la noche y posible caída de granizo

Hacia la noche, Contingencias Climáticas advierte por el desarrollo de tormentas aisladas, que podrían afectar a la zona baja de San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, el sur del Gran Mendoza y la zona Este. No se descarta la caída de granizo, además de ráfagas moderadas y actividad eléctrica.

En cordillera también se esperan precipitaciones, lo que podría complicar la transitabilidad en pasos de alta montaña.

Pronóstico extendido

Domingo

Para el domingo, se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas y vientos moderados del sudeste.

La máxima rondará los 20°C y la mínima será de 18°C, manteniéndose las precipitaciones en cordillera.

Lunes

El lunes mejorarán las condiciones meteorológicas: el día estará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C