Durante diciembre, la Ciudad de Mendoza acercará distintas prestaciones gratuitas para facilitar el acceso a controles preventivos y de rutina, con atención para niños y adultos.

La Ciudad de Mendoza realizará durante diciembre nuevos operativos gratuitos de salud comunitaria en distintos barrios del departamento.

La propuesta apunta a acercar controles preventivos a vecinos que no cuentan con obra social y facilitar el acceso a prestaciones vinculadas con la salud infantil, vacunación, controles clínicos y salud sexual y reproductiva.

Los equipos municipales recorrerán distintos sectores de la capital mendocina con atención destinada principalmente a la prevención y al seguimiento de la salud integral.

El cronograma previsto para diciembre incluye tres puntos de atención:

Del 1 al 4 de diciembre : Centro Integrador Comunitario N.º 2, ubicado en Ascasubi y Posta del Retamo, barrio Soberanía Nacional.

: Centro Integrador Comunitario N.º 2, ubicado en Ascasubi y Posta del Retamo, barrio Soberanía Nacional. 9, 10 y 11 de diciembre : barrio San Martín, manzana 18, casa 26.

: barrio San Martín, manzana 18, casa 26. Del 15 al 18 de diciembre: Plaza Aliar, en La Favorita.

Qué prestaciones gratuitas se podrán realizar

Durante los operativos se ofrecerán distintos controles y servicios de salud.

Entre ellos se encuentra el control de crecimiento y desarrollo para niños de 1 a 14 años, destinado al seguimiento del denominado niño sano.

También habrá controles clínicos de rutina, enfocados en la atención preventiva. Estos espacios no están destinados al seguimiento de personas con enfermedades crónicas.

En cuanto a la vacunación, se aplicarán las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. Además, se colocará la vacuna antigripal, pero únicamente a las personas que formen parte de los grupos de riesgo.

La atención también incluirá prestaciones de obstetricia, con toma de muestras para Papanicolaou y test de VPH, además de consejería en salud sexual y reproductiva. Esta atención estará disponible únicamente los miércoles y jueves.

Los turnos se entregarán de manera presencial a partir de las 8.30 horas hasta completar los cupos disponibles para cada profesional.

Desde el municipio aclararon que estos operativos están destinados a controles preventivos y de rutina. Por ese motivo, no se atenderán consultas por enfermedades agudas ni se realizará seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.