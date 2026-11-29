Un niño de 2 años murió tras ser atropellado por una camioneta en el barrio Chacras de Necochea, en Rodeo del Medio. El conductor, de 64 años, fue localizado posteriormente en una feria de la zona.

Un niño de 2 años falleció este domingo luego de ser atropellado por una camioneta Estanciera en el barrio Chacras de Necochea, en Rodeo del Medio, Maipú. El conductor del vehículo fue localizado horas después en una feria comercial de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.19 horas cuando el conductor de una camioneta Estanciera amarilla se retiraba de una vivienda a la que había acudido para realizar un flete.

Según fuentes policiales, el hombre había sido contratado por los familiares del pequeño para trasladar algunas pertenencias. Por motivos que todavía se investigan, al salir del lugar no habría advertido que el niño estaba detrás del vehículo y lo embistió. Tras el impacto, continuó la marcha.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, que permitió desplegar un operativo policial y solicitar la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

El pequeño fue trasladado al hospital Diego Paroissien, donde el médico de guardia constató que había fallecido.

Efectivos policiales realizaron distintas averiguaciones y lograron localizar al conductor en una feria comercial de la zona. Se trata de un hombre de 64 años, identificado como R. S., quien fue trasladado a sede judicial. La camioneta también quedó secuestrada para avanzar con las actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.