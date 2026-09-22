Continúa la recuperación de la joven accidentada en Penitentes

La esquiadora de 19 años, oriunda de Luján de Cuyo, permanece internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen. El último parte médico confirmó que no requiere cirugía neurológica inmediata, aunque se le detectó hipoacusia y su estado sigue siendo reservado.

La salud de Victoria Guadalupe Merino, la joven que sufrió un grave accidente de esquí en Penitentes Park, continúa bajo estricta vigilancia médica. El impacto contra un pilar de telesillas le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave, motivo por el cual fue trasladada de urgencia desde la montaña hasta el Hospital El Carmen, en Godoy Cruz.

El operativo de evacuación se desarrolló en condiciones extremas: intensas nevadas obligaron a descartar el uso de helicóptero sanitario y se implementó un corredor sanitario en la Ruta 7, con cortes de tránsito y coordinación entre la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional. El viaje en ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se extendió por casi tres horas, en un trayecto de 185 kilómetros.

En el hospital, los profesionales confirmaron que la paciente permanece en estado reservado y bajo monitoreo permanente en terapia intensiva. El parte médico indicó que, por el momento, no existe criterio para una intervención neuroquirúrgica, aunque se le detectó una hipoacusia que está siendo evaluada por especialistas. La evolución neurológica será determinante en los próximos días.

El accidente ocurrió en plena agenda de actividades por el Día del Estudiante y la Primavera, lo que generó gran repercusión en Mendoza. La coordinación interinstitucional resultó clave para garantizar la atención inmediata y el traslado seguro de la paciente.