Construir en Mendoza es más caro: cuánto cuesta el metro cuadrado en julio

El índice del Centro de Ingenieros de Mendoza registró un aumento del 3,29% en julio. Los materiales crecieron por encima de la mano de obra y construir una vivienda económica ya supera los $90 millones.

La construcción volvió a encarecerse en Mendoza y los nuevos valores ya se reflejan en los presupuestos que reciben quienes buscan levantar una vivienda. Según el último informe del Centro de Ingenieros de Mendoza, durante julio el costo general de construir aumentó 3,29%, uno de los incrementos más importantes registrados en lo que va del año.

El dato más relevante del relevamiento es el cambio en la tendencia: después de varios meses en los que la mano de obra había sido el principal factor de aumento, ahora fueron los materiales los que tuvieron la mayor incidencia.

“Estos son datos exclusivos de precios en Mendoza, especialmente de materiales en Mendoza. Se dio una particularidad muy concreta: los meses anteriores teníamos más incremento de mano de obra que de materiales y este mes se revirtió. El precio de los materiales aumentó más que la mano de obra“, explicó Daniel Di María, presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza.

El incremento de costos modificó los números que deben afrontar quienes proyectan una obra. Según el informe, una vivienda económica de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, estar, cocina integrada y baño, tiene actualmente un valor de $1.514.000 por metro cuadrado.

En tanto, una vivienda de calidad media, con más ambientes, mejores terminaciones y mayores comodidades, alcanzó un valor cercano a los $1.969.000 por metro cuadrado.

La comparación con el mismo período del año pasado muestra un fuerte impacto en el sector. Actualmente, construir en Mendoza cuesta alrededor de un 34% más que hace 12 meses.

Desde el Centro de Ingenieros señalaron que esta variación obliga a revisar constantemente los presupuestos, especialmente en aquellas obras que se extienden durante varios meses.

Desde los comercios dedicados a la venta de materiales describen un mercado más cauteloso, con compradores que analizan cada gasto.

Uno de los vendedores explicó que los aumentos se trasladan de manera gradual. “Aumenta muy poquito todos los meses. En mi caso lo aguanto dos o tres meses y después lo subo, pero en realidad está todo quieto, los precios están bastante tranquilos“, señaló.

Sin embargo, aseguró que la demanda cambió y que los clientes dejaron de decidir solamente por calidad o atención. “Hoy por hoy la gente no está comprando de arriba, está buscando precios, precios y precios por todos lados. Antes muchas veces terminabas convenciendo por atención o servicio, pero ahora la gente prefiere precio porque los bolsillos están ajustados“, explicó.

Desde los comercios indicaron que algunos materiales básicos tuvieron incrementos moderados, aunque el efecto acumulado termina siendo significativo. “El cemento o los hierros varían muy poco, entre un 3% y un 4%, quizás un 6% o 7% en algunos materiales plásticos por lo que está pasando con la guerra”, comentó otro vendedor.

Y agregó: “Todo lo que es cementicio creo que son aumentos del 2% o 3% mensual o bimestral. No parece mucho, pero al final del año termina siendo bastante más que al principio“.