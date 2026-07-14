Citas por internet, amenazas y transferencias millonarias: investigan una banda en Maipú

Los robos ocurrieron con pocas horas de diferencia. En ambos casos, las víctimas fueron engañadas con citas por internet, amenazadas por tres delincuentes y obligadas a entregar dinero y pertenencias. Uno de los hombres fue encerrado en el baúl de su auto durante el asalto.

La Policía de Mendoza investiga dos robos ocurridos con pocas horas de diferencia en calle Lamadrid, en el distrito de San Roque, Maipú.

Los investigadores creen que ambos hechos podrían haber sido cometidos por la misma banda, ya que el modo de actuar fue muy similar.

El primer asalto tuvo como víctima a un hombre de 35 años, que había acordado un encuentro a través de una aplicación. Cuando llegó al lugar fue sorprendido por tres delincuentes, que lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a subir a un vehículo.

Los ladrones le robaron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, el auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, bajo amenazas, lo obligaron a transferir 70.000 pesos desde su cuenta bancaria.

Después del robo, los delincuentes lo dejaron ir. Más tarde, la camioneta fue encontrada abandonada en el departamento de San Martín.

Horas después se denunció un segundo caso, también en calle Lamadrid. La víctima fue un hombre de 57 años que había pactado una cita a través de una página web.

Según la denuncia, al llegar fue interceptado por tres hombres armados con un cuchillo y un hierro. Los asaltantes lo obligaron a meterse en el baúl de su propio vehículo y escaparon con el auto.

Antes de abandonar el vehículo, le robaron el teléfono celular, un par de zapatillas y lo obligaron a hacer una transferencia bancaria por 2.900.000 pesos.

El vehículo fue encontrado poco después, a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho. En el interior quedó el cuchillo que, según los investigadores, habría sido utilizado durante el asalto.

La Oficina Fiscal de Maipú ordenó la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de Policía Científica para avanzar con la investigación.

Por las similitudes entre ambos casos, sospechan que los robos fueron cometidos por la misma banda.