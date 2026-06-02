Conmoción en Guaymallén: un alumno ingresó con un cuchillo y activó el protocolo escolar

El episodio ocurrió en el Colegio Fénix y obligó a reforzar las medidas de seguridad. Desde esta semana, los estudiantes deberán asistir con bolsos transparentes para evitar el ingreso de objetos peligrosos.

La comunidad educativa de Guaymallén quedó en alerta tras un hecho que encendió las alarmas de seguridad escolar. Un alumno del Colegio Fénix ingresó con un cuchillo de cocina y activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones. El caso se conoció hoy pero habría sucedido el viernes pasado y derivó en medidas inmediatas que buscan prevenir nuevos incidentes.

Según trascendió, el adolescente mostró el arma blanca a una compañera, quien rápidamente dio aviso a una docente. El cuchillo, de marca Tramontina, fue retirado y el estudiante quedó bajo contención institucional mientras se convocaba a sus padres. El joven habría manifestado que lo llevaba para defenderse de un supuesto conflicto con alumnos de otro colegio.

La dirección del establecimiento activó el protocolo de seguridad escolar, que incluye la intervención de autoridades educativas y el refuerzo de controles internos. Como medida preventiva, se dispuso que desde el martes los alumnos ingresen únicamente con bolsos transparentes, lo que permite verificar fácilmente el contenido y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

El hecho generó preocupación entre docentes y familias, ya que se suma a otros episodios recientes en Mendoza vinculados a la presencia de armas en ámbitos escolares. En septiembre de 2025, un estudiante de la escuela Técnicos Mendocinos llevó una réplica de pistola 9 mm, mientras que en La Paz una adolescente ingresó armada y efectuó disparos dentro del colegio Marcelino Blanco.

La Dirección General de Escuelas (DGE) intervino para reforzar la contención y anunció que se intensificarán las charlas de concientización sobre convivencia y prevención de la violencia. El objetivo es garantizar un entorno seguro y evitar que situaciones aisladas se conviertan en un patrón de riesgo.

Especialistas en seguridad escolar advierten que la implementación de bolsos transparentes es una medida de control inmediato, pero que debe complementarse con programas de acompañamiento psicológico y estrategias de mediación de conflictos. La prevención, señalan, no puede limitarse a la inspección de pertenencias, sino que requiere un abordaje integral. La comunidad educativa espera que las medidas adoptadas logren transmitir tranquilidad y que el episodio sirva como punto de partida para fortalecer la prevención en todos los niveles.