La Paz: tras horas de tensión, la alumna fue trasladada al hospital y está con su familia

Luego de más de cinco horas de operativo, la adolescente de 14 años que ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco depuso su actitud y entregó el arma. La policía confirmó que no hubo heridos y que la menor ya está con su familia.

La provincia de Mendoza vivió este miércoles un hecho conmocionante. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, efectuó disparos y se atrincheró en el establecimiento. Después de más de cinco horas de tensión, la joven se entregó voluntariamente tras un intenso operativo de mediación.

El episodio comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, cuando la estudiante de segundo año ingresó al colegio con un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos. Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad, se evacuó a estudiantes y docentes y se desplegó un importante operativo policial en la zona.

La situación fue gestionada por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que llegó incluso en helicóptero policial para reforzar la tarea de mediación. Pasado el mediodía, las autoridades confirmaron que la alumna había entregado el arma y salido del establecimiento, siendo trasladada al Hospital de La Paz, donde la esperaban sus padres.

“Ha sido un procedimiento exitoso, con un gran trabajo de la policía de Mendoza. Por ahora no podemos brindar más detalles por una medida de autoprotección dictada por la fiscal interviniente”, declaró a la prensa el Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, se anunció que a las 15.30 se realizará una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Infancia y Cultura, Tadeo García Zalazar, para explicar los detalles del operativo y las medidas a seguir.