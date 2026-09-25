Condenaron a Poblete a prisión perpetua por el femicidio de Morena Bissotto

Un jurado popular declaró culpable a Omar Poblete, de 36 años, por el femicidio de Morena Bissotto, ocurrido en Maipú en septiembre de 2024. También fue condenado por la tentativa de homicidio agravado por alevosía de la hija de la joven, que sobrevivió al ataque.

Omar Poblete fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Morena Bissotto, de 22 años, y por la tentativa de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de la hija de la víctima. El veredicto fue emitido este viernes por un jurado popular al finalizar el juicio desarrollado durante la semana en el Polo Judicial de Mendoza. La decisión fue unánime.

Tras escuchar el veredicto, Poblete agachó la cabeza y permaneció mirando hacia el piso. Luego, regresó a la Penitenciaría Provincial, donde se encontraba detenido desde el inicio del proceso.

Omar Poblete fue declarado culpable por el femicidio

La deliberación del jurado popular comenzó alrededor de las 13:40 y se extendió hasta las 16:50, momento en que se comunicó el veredicto. Los 12 ciudadanos mendocinos que integraron el jurado debieron determinar la responsabilidad penal de Poblete por el asesinato de Morena Bissotto y por el ataque contra la hija de la joven.

La Fiscalía de Homicidios había sostenido durante el juicio que el crimen debía ser considerado un femicidio.

Durante los alegatos, el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, sostuvo que existía una relación de poder “asimétrica” y “desigual” entre Poblete y la víctima, argumento utilizado para fundamentar la calificación de femicidio.

La acusación también contempló la tentativa de homicidio agravado por alevosía contra la hija de Morena.

La defensa había cuestionado la figura de femicidio

La defensa oficial, representada por la abogada Mariana Silvestri, había planteado una calificación diferente de los hechos. Durante los alegatos, la defensora sostuvo que Poblete no había actuado motivado por la condición de mujer de Morena, sino que el ataque se produjo en el contexto del consumo de cocaína y la situación de alteración que, según su planteo, atravesaba el acusado.

La defensa había solicitado que el hecho fuera considerado homicidio simple. Finalmente, el jurado popular rechazó esa postura y declaró a Poblete culpable del femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Cómo fue el femicidio de Morena Bissotto en Maipú

El crimen ocurrió durante la mañana del 12 de septiembre de 2024, en una vivienda ubicada en Padre Vera 575, Maipú.

Morena Bissotto fue atacada con un arma blanca y sufrió múltiples heridas. La investigación determinó que Poblete, quien era su concuñado, fue el responsable del ataque. Las viviendas de ambos se encontraban en el mismo terreno, por lo que eran vecinos.

La hija de Morena, que en ese momento tenía 1 año y 9 meses, también fue atacada durante el episodio y sufrió heridas graves. La niña logró sobrevivir.

Poblete habló durante el juicio y pidió perdón

En la última audiencia, Omar Poblete declaró ante el jurado y dio su versión sobre lo ocurrido. Durante su exposición, pidió perdón a la familia de Morena y vinculó el ataque con el consumo de drogas. También manifestó que no recordaba con claridad algunos momentos de la secuencia.

La acusación, en cambio, sostuvo que Poblete había decidido atacar a Morena y también a la niña. Uno de los puntos centrales del debate fue, precisamente, determinar la calificación legal del crimen y establecer si correspondía considerar el asesinato de Morena como un femicidio.

Con el veredicto del jurado y la posterior imposición de la pena por parte de la jueza María Belén Salido, Omar Poblete fue condenado a prisión perpetua. El acusado se encontraba detenido desde el comienzo de la investigación y, tras conocerse la sentencia, regresó a la Penitenciaría Provincial.