“Fue una burla y jamás lo perdonaría”: la mamá de Morena Bissotto sobre el pedido de disculpas del asesino

La mamá de Morena Bisotto aseguró que jamás perdonará a Pablo Poblete y calificó como “una burla” su pedido de disculpas. Mientras el jurado popular delibera, la querella espera una condena por femicidio.

La mamá de Morena Bisotto aseguró que jamás perdonará a Omar Poblete por el crimen de su hija y calificó como “una burla” el pedido de disculpas que realizó el acusado durante sus últimas palabras. Este viernes se espera el veredicto del jurado popular en el Polo Judicial.

“Confío y sé que va a ser femicidio. Estoy con la doctora, he puesto todo en ella, en el fiscal y en el jurado”, expresó Marcela, la mamá de Morena, antes de conocer la decisión de los 12 integrantes del jurado popular.

La mujer también se refirió al pedido de perdón que Poblete realizó durante la jornada anterior. “Una burla. Jamás lo perdonaría. Nunca lo voy a perdonar. Jamás”, sostuvo.

Marcela volvió a reclamar justicia por su hija y por las personas afectadas por el hecho. “Quiero justicia por Morena, por Cata, por Flor, por Paula y por mi marido. Por todos nosotros”, manifestó.

Las amigas de Morena pidieron justicia

Durante la jornada, también hablaron algunas de las amigas de Morena, quienes destacaron el vínculo que mantenían con ella y el impacto que tuvo su muerte.

Oriana, compañera de la facultad, pidió justicia y recordó a Morena como “la mejor persona del mundo y la mejor amiga”. También reclamó que Poblete permanezca en prisión.

Aymara, otra de sus amigas, contó que para ellas es muy difícil afrontar su ausencia. “Crecimos con ella, la vimos pasar toda su adolescencia, la vimos convertirse en mamá”, expresó.

La joven destacó además el orgullo que sienten por la persona que fue Morena y por el vínculo que tenía con su hija. “Lo que más queremos es honrarla y hoy pedimos justicia por ella”, señaló.

La querella espera una condena por femicidio

Susana Soletti, abogada de la familia de Morena, aseguró que el juicio fue complejo por todo lo que debieron atravesar las víctimas y sus familiares, pero sostuvo que existe un conjunto de pruebas que, según su interpretación, permite esperar una condena.

La letrada puso el foco en las últimas palabras de Poblete y en las referencias que realizó sobre su madre, sus hijas y una nueva pareja.

Según explicó Soletti, el acusado sostuvo que no podía tener una actitud de violencia contra las mujeres porque tiene una madre y dos hijas. Sin embargo, la abogada señaló que durante el debate surgieron testimonios sobre la relación con su madre y cuestionó que no haya mencionado a su esposa.

También remarcó que la mujer tuvo un papel clave durante el hecho y que, junto con un vecino, permitió que la hija de Morena sobreviviera.

Soletti consideró además que la mención de Poblete a una nueva pareja durante sus últimas palabras fue significativa. “Cualquiera tiene derecho a rehacer su vida, pero no era el momento ni el lugar para tratar de enaltecer a una mujer cuando realmente le quitó la vida a una y le intentó quitar la vida a una criatura también mujer”, sostuvo.

La teoría de la querella sobre el crimen

La abogada también se refirió a las pericias realizadas durante la investigación y a la personalidad que, según sostuvo, fue descripta por distintos testimonios.

De acuerdo con Soletti, los informes señalaron características de una persona impulsiva y dominante, que no aceptaba que otros cuestionaran sus acciones.

En ese sentido, reconstruyó el momento en el que Poblete se cruzó con Morena. Según la versión expuesta durante el juicio, el acusado se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y Morena le habría cuestionado su comportamiento y le habría dicho que pensara en sus hijos.

Para la querella, ese intercambio pudo haber sido determinante. “Morena lo que hizo fue aconsejarlo”, explicó Soletti, quien consideró que Poblete no habría aceptado ese cuestionamiento.

La abogada también sostuvo que algunos testimonios previos habían advertido sobre determinados comportamientos del acusado, aunque aclaró que no podían prever que la víctima sería Morena.

Cómo será la definición del jurado popular

El veredicto estará a cargo de los 12 integrantes del jurado popular. Para alcanzar una condena se requiere unanimidad.

En caso de que el jurado determine la existencia de un femicidio, la pena prevista es prisión perpetua. También se requiere unanimidad para una condena por homicidio simple.

Si los integrantes del jurado no alcanzan un acuerdo unánime, el proceso deberá continuar bajo las reglas correspondientes para un nuevo juicio, con la conformación de otro jurado.

La familia de Morena, sus amigas y la querella permanecen a la espera de la decisión que se conocerá este viernes en el Polo Judicial.