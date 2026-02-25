Con mochilas listas, Mendoza volvió a clases: así arrancó el ciclo lectivo 2026

Miles de estudiantes regresaron este miércoles a las aulas en toda la provincia. En escuelas de Ciudad y Godoy Cruz, el inicio del ciclo lectivo 2026 se desarrolló con normalidad, acompañado por familias y docentes.

El ciclo lectivo 2026 comenzó este miércoles en toda la provincia de Mendoza y desde temprano se registró un importante movimiento en los ingresos a los establecimientos educativos.

En Ciudad, uno de los puntos con mayor actividad fue el Colegio San Luis Gonzaga, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Vicente Zapata. Allí, padres y madres acompañaron a los alumnos en el turno mañana, mientras agentes de tránsito ordenaban la circulación vehicular en la zona.

“Estamos contentos, con muchas expectativas para este año”, señaló una madre mientras despedía a su hija en el ingreso al establecimiento. Otro padre, que llevó a tres hijos al colegio, reconoció que el inicio de clases implica un esfuerzo económico: “El gasto fue bastante alto entre útiles y uniformes, pero ya estamos organizados”.

En el departamento de Godoy Cruz, la jornada también se desarrolló con normalidad en la Escuela Abelino Maure. Allí se realizó el acto de apertura del año escolar y los docentes recibieron a los estudiantes en el ingreso.

Agustín, alumno abanderado del establecimiento, contó que vivió el inicio con responsabilidad y algo de nervios. “Ensayamos estos días y esperamos que nos vaya bien este año”, expresó antes de ingresar al acto.

Entre los estudiantes más chicos, el regreso estuvo marcado por el reencuentro con compañeros. “Tenía todo listo desde anoche. Lo que más me gusta es Historia”, comentó una alumna de quinto grado. Otro estudiante que comenzó segundo año aseguró: “Me gusta venir a la escuela y hacer las tareas”.