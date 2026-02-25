Inicio de clases en Mendoza: cómo está el tránsito y en qué zonas hay semáforos inteligentes

Con el regreso a las aulas en toda la provincia, el flujo vehicular en la Ciudad crece hasta un 35%. Desde el Gobierno avanzan con la instalación de semáforos inteligentes en corredores clave para intentar ordenar la circulación en horas pico.

Con el comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia, la Ciudad de Mendoza vuelve a cambiar su ritmo desde temprano. Más autos particulares, más colectivos en circulación y miles de estudiantes que regresan a las aulas generan un fuerte impacto en los principales accesos y en las zonas donde se concentran escuelas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, durante el período escolar ingresan alrededor de 270.000 vehículos por día al microcentro. Con el regreso a clases, el flujo vehicular aumenta entre un 30% y un 35%, especialmente en horario pico.

El transporte público retoma el 100% de sus frecuencias habituales, lo que implica más unidades circulando en simultáneo. A eso se suman las familias que optan por llevar a sus hijos en vehículo particular.

El nudo vial de ingreso a la Ciudad vuelve a ser uno de los puntos más transitados. Desde allí, muchos conductores avanzan hacia arterias clave como Vicente Zapata, Colón, Arístides Villanueva, San Juan o Godoy Cruz, corredores donde se concentran establecimientos educativos y oficinas.

El trayecto desde el ingreso hasta el centro puede extenderse varios minutos más que en período de receso, con demoras frecuentes en intersecciones como Salta y Belgrano.

Frente a este escenario, la Subsecretaría de Transporte avanza con la segunda etapa del sistema de semaforización inteligente en el Gran Mendoza. El objetivo es establecer “onda verde” en 217 intersecciones estratégicas distribuidas en 20 corredores viales.

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicó que el foco está puesto en aprovechar la tecnología disponible para reducir demoras y estrés al volante. “Nosotros tenemos que disponer de los servicios y herramientas tecnológicas que tenemos, en este caso las redes semafóricas, para poder ordenar de alguna manera el tránsito y que los conductores no tengan tanto estrés al ingresar a la Ciudad”, señaló el funcionario.

La licitación para la provisión e instalación del nuevo equipamiento fue convocada el 12 de febrero y contempla la intervención en calles con fuerte presencia de transporte público, como San Martín Sur, Tiburcio Benegas y el Corredor del Oeste, además de sumar tramos en Godoy Cruz.

El sistema permite monitorear en tiempo real las intersecciones desde el Centro de Gestión de la Movilidad. Allí se controla el cumplimiento de la onda verde y se detectan fallas de manera inmediata, lo que agiliza la respuesta ante cualquier inconveniente.

La primera etapa ya funciona en la zona de Costanera, donde 18 cruces están integrados al sistema. Conductores habituales aseguran que la circulación es más fluida, aunque reconocen que en algunos horarios la sincronización puede variar.

Autoridades provinciales y municipales aseguran que trabajan de forma coordinada para mitigar el impacto del comienzo de clases, pero reconocen que el aumento de vehículos es inevitable.