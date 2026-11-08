Cómo se vive en Mendoza la llegada del papa León XIV a la Argentina

A las 16.30, las campanas de la parroquia San Vicente Ferrer de Godoy Cruz anunciaron la llegada del Santo Padre a la Argentina. El párroco Horacio Dai contó cómo vivió ese momento, reveló que se emocionó hasta las lágrimas al verlo aterrizar y explicó qué significa esta visita para la comunidad católica.

La llegada del papa León XIV a la Argentina se vivió con emoción en distintos puntos del país y Mendoza no fue la excepción. En Godoy Cruz, la parroquia San Vicente Ferrer hizo sonar sus campanas a las 16.30 para anunciar la llegada del Sumo Pontífice, en un gesto que reunió a fieles y vecinos que se acercaron a compartir un momento histórico.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el padre Horacio Dai, párroco de esa comunidad religiosa, quien contó cómo vivió la llegada del Santo Padre y reconoció que el momento lo conmovió profundamente.

“Estaba con lágrimas en los ojos cuando aterrizó el avión, cuando vimos que apareció el Papa, ahí bajó las escaleras, ahí tocó tierra argentina. Realmente muy lindo, muy lindo”, expresó el sacerdote durante una entrevista realizada en el interior de la parroquia.

Las campanadas también tuvieron como objetivo compartir la noticia con los vecinos de Godoy Cruz. Con humor, Dai reconoció que probablemente habían interrumpido la siesta de algunos mendocinos, aunque destacó la enorme alegría que significó para él poder anunciar la llegada del Pontífice.

Una misa especial y un mensaje para los fieles mendocinos

La visita del Papa también tuvo un lugar central en la celebración religiosa de este domingo. En San Vicente Ferrer, como ocurre habitualmente, estaba prevista una misa a las 20, aunque el sacerdote anticipó que esperaba una mayor concurrencia de fieles a partir de este acontecimiento.

“Estos acontecimientos, la elección de un Papa o la muerte de un Papa o, en este caso, la visita de un Papa, generan en la gente este deseo. Así que no me cabe la menor duda de que tendremos más asistencia en todas las parroquias, no solamente aquí, de Mendoza y de toda la Argentina”, señaló.

Además, explicó que había dedicado la homilía del fin de semana a preparar espiritualmente a la comunidad para recibir al Santo Padre. Para ello, tomó como referencia el Evangelio del domingo, que invita a estar preparados.

Para Dai, la llegada de León XIV representa mucho más que la visita de una figura religiosa. “No es solamente la visita del Papa y de un hombre. Sí, es cierto, el Papa es un hombre, no es Dios, por supuesto, pero tiene una función muy particular en el mundo: ser el vicario de Cristo, el representante de Jesucristo en la Tierra”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que recibir al Pontífice también implica una oportunidad de acercamiento espiritual: “No es solamente recibirlo a él, sino que en él recibir a Dios, en él dejarnos tocar por Dios, dejarnos acariciar”.

Un mensaje que busca llegar a todos los argentinos

Durante la entrevista, el párroco también remarcó que la visita de León XIV no está destinada exclusivamente a quienes profesan la fe católica. Según expresó, el Papa llega para encontrarse con toda la sociedad argentina y sus mensajes pueden interpelar incluso a quienes no participan habitualmente de la vida religiosa.

Al recordar la reciente visita del Pontífice a Uruguay, Dai destacó el alcance de sus discursos y homilías, que estuvieron dirigidos a toda la población de ese país.

Por eso, invitó a los mendocinos a escuchar con atención las palabras que el Santo Padre comparta durante su estadía en Argentina. “Dejémonos interpelar por el Papa, que algo nos va a querer decir. Escuchémoslo al Papa porque creo que nos va a querer decir cosas lindas”, manifestó.

Finalmente, el sacerdote expresó su deseo de que estos días sean una oportunidad para recuperar la esperanza y encontrar tranquilidad en medio de las dificultades cotidianas.

“Estos días del Papa acá en la Argentina tienen que ser tiempos de días de gracia, días de Dios, de abrir el corazón, porque Dios quiere venir a tocarnos el corazón, el alma, a darnos paz, tranquilidad, tantas cosas que necesitamos”, concluyó.