Video: el papa León XIV llegó a suelo argentino y fue recibido por Javier Milei

El Pontífice aterrizó este domingo en Aeroparque, procedente de Uruguay, y comenzó su visita apostólica de cuatro días.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei al pie del avión, en el Aeroparque Jorge Newbery.

El Pontífice arribó desde Montevideo para iniciar una visita apostólica de cuatro días, que incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales.

La recepción oficial estuvo encabezada por el mandatario argentino, quien aguardó la llegada del avión en la pista y saludó al Santo Padre tras su descenso.

Después del recibimiento en Aeroparque, el Pontífice se trasladará a Plaza San Martín. Luego participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con Javier Milei.

La primera jornada concluirá en el Palacio Libertad, donde está previsto que se reúna con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La visita continuará durante los próximos días con actividades en Claypole, Córdoba y Luján. Entre los encuentros más esperados se encuentran las misas multitudinarias y las reuniones con distintos sectores de la sociedad.