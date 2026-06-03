Comenzaron las obras en el Acceso Este: qué tramos están afectados y en qué horario se realizan los trabajos

Los trabajos ya están en marcha en el tramo maipucino de la Ruta Provincial 22. Aunque por el momento no hay cortes totales de tránsito, las tareas implicarán estrechamientos de calzada y posibles demoras para quienes circulen por la zona.

Las primeras tareas vinculadas a la remodelación del Acceso Este ya comenzaron en el tramo de Maipú. Este miércoles, las máquinas se instalaron en la zona de Don Bosco para iniciar trabajos preparatorios sobre las laterales y sectores adyacentes a la calzada.

Durante las primeras horas de la mañana, una intensa niebla complicó las condiciones de visibilidad y obligó a postergar el inicio de algunas intervenciones previstas sobre la ruta. Por este motivo, los responsables de la obra evaluaban las condiciones de seguridad antes de avanzar con la reducción de carriles anunciada.

Desde la Municipalidad de Maipú aclararon que no se registraban cortes totales de tránsito en la zona y señalaron que cualquier modificación en la circulación será comunicada a través de los canales oficiales.

Las tareas forman parte del plan de mejoramiento integral del Acceso Este, actualmente denominado Ruta Provincial 22. Según explicaron desde el municipio, la empresa CEOSA, adjudicataria de la obra, ya comenzó con trabajos de limpieza y recuperación de las laterales para dejarlas en condiciones antes de que se inicien las intervenciones de mayor magnitud sobre la traza principal.

Los trabajos se desarrollan inicialmente en sectores comprendidos entre los puentes de Lamadrid y San Roque, y continuarán avanzando hacia el oeste del departamento.

La primera etapa contempla tareas de ensanchamiento y acondicionamiento de sectores ubicados junto a la calzada principal. La intervención busca preparar vías alternativas para cuando comiencen las obras más importantes sobre el Acceso Este.

La reducción prevista afectará inicialmente al carril rápido o central, mientras que el carril lento permanecerá habilitado para la circulación vehicular.

Durante la mañana, el tránsito se mantenía fluido, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones debido a la niebla y a la presencia de maquinaria pesada en la zona de obra.

Según la planificación oficial, las tareas en Maipú se desarrollarán entre las 8 y las 18 horas.

Miércoles 3 de junio: trabajos preliminares sobre la banquina y estrechamiento de la calzada sur entre Don Bosco y carril Maza.

trabajos preliminares sobre la banquina y estrechamiento de la calzada sur entre Don Bosco y carril Maza. Jueves 4 de junio: relevamiento de la calzada norte entre calle Lamadrid y carril San Pedro para evaluar baches, fisuras y el estado de las banquinas.

Debido a las características de la obra, las colectoras todavía no estarán habilitadas para el tránsito. Por esa razón, en los sectores intervenidos la circulación quedará reducida.

El proyecto contempla el relevamiento técnico de la calzada principal, la reparación de fisuras y baches y el recalce de banquinas. Debido al alto volumen de tránsito que registra el corredor, los trabajos se ejecutarán de manera escalonada para minimizar el impacto sobre la circulación.

En el tramo urbano de Guaymallén, las obras están previstas para fines de junio y estarán orientadas a mejorar accesos, seguridad vial y fluidez del tránsito.

La intervención integral de la Ruta Provincial 22 abarcará 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.