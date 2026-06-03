¿Baja la temperatura este miércoles?

Contingencias Climáticas señaló que este miércoles bajará la temperatura. Continuará nublado y puede llover en el Sur. El finde podría llover en toda la provincia.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que este miércoles podría bajar la temperatura en Mendoza. La máxima se situaría en los 16 grados y, además, podría llover en el Sur de la provincia. Con respecto a las precipitaciones, el finde podría caer en toda la provincia.

¿Cómo estará este miércoles 03-06-2026?

Este miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en el sudeste provincial. Parcial nublado en sector centro y norte de la cordillera, precipitaciones en el sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Jueves 04-06-2026

El jueves estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Viernes 05-06-2026

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Sábado 06-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Domingo 07-06-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: 4°C