Se viene el clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida: Cuándo será la carrera de turf más importante del interior del país

La tradicional competencia celebrará este sábado su 71° edición en el Hipódromo de Mendoza. Habrá diez carreras, la esperada Copa Canal 9 Televida y la participación de destacados jockeys y caballos de todo el país.

El Hipódromo de Mendoza volverá a convertirse este sábado en el centro de atención del turf nacional con una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago, una competencia histórica que forma parte de los festejos patronales de la provincia y que es considerada la carrera más importante del interior de la Argentina. La tradicional prueba, que este año celebrará su 71° edición, se disputará sobre una distancia de 2.200 metros y tendrá como uno de sus grandes atractivos la Copa Canal 9 Televida.

La jornada deportiva comenzará desde las 10 de la mañana con un extenso programa de competencias que reunirá a los mejores ejemplares y jockeys del país.

La historia del Clásico Santo Patrono Santiago comenzó en 1955 y, con el paso de los años, logró consolidarse como una de las competencias más prestigiosas del calendario hípico argentino.

Cada temporada, el evento reúne a importantes caballerizas, entrenadores y jockeys que llegan desde distintos puntos del país para competir en una pista que presenta características muy particulares.

Según explicaron desde el Hipódromo de Mendoza, la altura y el desnivel del circuito representan un desafío adicional para los caballos visitantes, que muchas veces necesitan un proceso de adaptación para rendir al máximo nivel.

“Los caballos que vienen de otras provincias suelen sentir la altura y la particularidad de la pista mendocina, lo que favorece a los ejemplares que entrenan habitualmente aquí”, señalaron desde la organización.

La preparación de los caballos y el trabajo de los jockeys

A pesar de las bajas temperaturas registradas durante la semana, la actividad en el hipódromo no se detuvo. Entrenadores, cuidadores y jockeys continuaron con la rutina diaria para llegar en las mejores condiciones a una de las carreras más esperadas del año.

Los caballos Pura Sangre de Carrera (SPC) mantienen un estricto plan de alimentación basado en pasturas, avena, maíz y alimentos especialmente formulados para la alta competencia. Por su parte, los jockeys realizan entrenamientos permanentes y destacan el vínculo cotidiano con cada ejemplar.

“Con solo mirar las orejas del caballo uno sabe si está tranquilo, nervioso o necesita más atención. Esa conexión es fundamental antes de cada carrera”, explicó uno de los competidores que buscará quedarse con el triunfo.

Además, remarcaron la importancia del equipamiento de seguridad, compuesto por casco y chaleco protector, debido a que durante la competencia los caballos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

Los grandes candidatos para quedarse con la Copa Canal 9 Televida

La edición 2026 promete una competencia de alto nivel. Entre los participantes aparecen caballos que llegan con importantes antecedentes y victorias consecutivas durante la temporada.

Uno de los ejemplares que genera mayor expectativa viene de imponerse en el Clásico 25 de Mayo y posteriormente ganó la carrera preparatoria del Santo Patrono Santiago, acumulando cuatro triunfos consecutivos.

La expectativa también está puesta en conocer si algún competidor logra suceder al histórico Code Breaker, el caballo que conquistó las ediciones 2024 y 2025 y dejó su nombre marcado entre los grandes protagonistas del turf mendocino.