Violento robo en Ciudad: balean a un adolescente para quitarle la bicicleta

El ataque ocurrió en la madrugada del martes sobre calle Perú, en pleno centro mendocino. Dos delincuentes armados interceptaron a un joven de 15 años, le dispararon en el pie y escaparon con su bicicleta. El menor fue asistido en el Hospital Carrillo y luego derivado al Lagomaggiore.

En las primeras horas del martes, un adolescente de 15 años fue víctima de un asalto que terminó con un disparo en su pierna izquierda.

El hecho se produjo cerca de las 5:30 de la mañana, cuando el joven circulaba en bicicleta por calle Perú, a metros del supermercado Coto. Dos sujetos armados lo interceptaron, le robaron el rodado y antes de huir efectuaron un disparo que impactó en su pie.

El menor logró llegar al Hospital Carrillo, donde fue atendido de urgencia. Los médicos confirmaron una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida. Posteriormente, fue derivado al Hospital Lagomaggiore para una atención más completa.

Fuentes sanitarias indicaron que el adolescente está fuera de peligro. “Ingresó consciente y estable, con una lesión que no compromete su vida”, señalaron profesionales del hospital.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 4ª y la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que trabajan en la identificación de los agresores. Se analizan cámaras de seguridad de la zona y se recogen testimonios de vecinos.