Con un emotivo video, Deportivo Maipú confirmó el regreso de Enzo Pérez: el ídolo vuelve a casa

El Deportivo Maipú oficializó la incorporación de Enzo Pérez con un video que emocionó a los hinchas. Tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors, el experimentado mediocampista volverá a vestir la camiseta del club donde comenzó su carrera profesional.

La espera terminó. Enzo Pérez ya es oficialmente nuevo jugador del Deportivo Maipú. El histórico mediocampista mendocino fue presentado este lunes con un emotivo video difundido en las redes sociales del club. A los 40 años, el ex jugador de River Plate, Estudiantes, Benfica, Valencia y la Selección Argentina vuelve a la institución que lo formó futbolísticamente para afrontar un nuevo desafío en la Primera Nacional.

La confirmación llegó a través de un video publicado por el Deportivo Maipú, donde el club le dio la bienvenida al futbolista que inició su camino en las inferiores del Cruzado antes de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol argentino.

La publicación puso fin a varios días de rumores y expectativa entre los hinchas, que aguardaban la oficialización del regreso del jugador nacido en Mendoza. El anuncio se produjo pocas horas después de que Pérez finalizara su vínculo con Argentinos Juniors, club en el que disputó el último semestre.

Las negociaciones avanzaron durante los últimos días y terminaron concretándose gracias a la extensión del cierre del mercado de pases de la Primera Nacional, lo que permitió al conjunto mendocino completar la operación.

El regreso de Enzo Pérez representa uno de los movimientos más importantes de la categoría, tanto por la trayectoria del futbolista como por el fuerte vínculo que mantiene con la institución. En distintas oportunidades, el propio mediocampista había manifestado públicamente su deseo de finalizar su carrera en el club donde dio sus primeros pasos.

Una carrera llena de títulos y reconocimiento internacional

La trayectoria de Enzo Pérez lo convirtió en uno de los futbolistas mendocinos más importantes de la historia.

Tras debutar en Deportivo Maipú, continuó su carrera en Godoy Cruz, donde comenzó a destacarse en Primera División. Luego pasó por Estudiantes de La Plata, antes de iniciar su experiencia europea en Benfica y Valencia.

Su etapa más exitosa llegó con River Plate, donde se transformó en referente e ídolo del club, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales, entre ellos dos Copas Libertadores.

Además, defendió la camiseta de la Selección Argentina, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, logrando el subcampeonato del mundo en la primera de esas citas.