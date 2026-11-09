Cientos de fieles se reunieron en el Predio de la Virgen para seguir al Papa: qué otras actividades se transmitirán

Familias y amigos llegaron con reposeras y mates al espacio de Guaymallén para seguir en pantalla gigante la misa de León XIV en Buenos Aires. La propuesta continuará este martes y miércoles con nuevas transmisiones de la agenda del Pontífice.

El Predio de la Virgen, en Guaymallén, se convirtió en un punto de encuentro para cientos de mendocinos que quisieron acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina. Con reposeras, mates y mucha emoción, familias y grupos de amigos se acercaron para seguir en una pantalla gigante la misa que el Pontífice celebró en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue organizada por el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y el Arzobispado de Mendoza, con el objetivo de ofrecer un espacio para que los fieles pudieran compartir desde la provincia las distintas actividades de la agenda papal.

Desde temprano, algunos aprovecharon el feriado para almorzar en el predio y compartir la jornada. Para muchos, escuchar el mensaje de León XIV, aunque fuera a la distancia, significó una oportunidad para agradecer, renovar la fe y recibir su bendición.

“Venimos a agradecer por la vida, por la salud. Acá también es como recibir todas las bendiciones que él puede darnos”, contó una de las asistentes durante la transmisión.

El recuerdo de la visita de Juan Pablo II a Mendoza

La jornada tuvo un significado especial para quienes ya habían vivido otro acontecimiento histórico en ese mismo lugar. En 1987, el papa Juan Pablo II visitó Mendoza y celebró una misa en el Predio de la Virgen.

Casi cuatro décadas después, algunos de aquellos fieles regresaron para acompañar la visita de León XIV y revivir los recuerdos de aquella jornada.

“Yo estuve acá hace 39 años cuando vino Juan Pablo II”, contó una de las personas presentes. También recordó la emoción que se vivió durante aquella visita y describió aquella experiencia como una sensación de paz y amor que todavía conserva en la memoria.

Una propuesta para compartir en familia

La actividad en el Predio de la Virgen no se limitó a la transmisión religiosa. Para que las familias pudieran disfrutar de la jornada, se instalaron foodtrucks, puestos de artesanos y espacios para emprendedores locales.

También hubo stands municipales de salud y tránsito, con información y acciones de prevención y concientización. Además, estuvo presente el móvil veterinario de Guaymallén, que acercó sus servicios habituales, entre ellos las prestaciones de castración.

Una vez finalizada la misa, muchos eligieron quedarse en el lugar para compartir mates, charlas y reflexiones sobre el mensaje de León XIV.

“El Papa nos ha traído fe y esperanza. Mencionó a la familia como el eje para reconciliarnos, estar bien y encontrar un camino de paz y armonía”, expresó una de las asistentes.

Qué otras actividades del Papa se transmitirán en el Predio de la Virgen

La propuesta continuará durante los próximos días con nuevas transmisiones de la agenda del papa León XIV. Quienes quieran acercarse al espacio de Guaymallén podrán seguir estas actividades: