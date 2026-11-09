“La persona no debe estar al servicio de la economía “: el Papa León XIV se reunió con representantes del mundo del trabajo

El papa León XIV se reunió con representantes del mundo del trabajo en la UCA y cuestionó la precarización laboral. Su mensaje sobre el empleo y la dignidad humana. Reviví el discurso completo.

El papa León XIV lanzó un contundente mensaje sobre la situación del mundo laboral durante un encuentro con trabajadores, empresarios y representantes sindicales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí cuestionó la precarización y la explotación laboral, advirtió sobre las consecuencias del desempleo y dejó una definición central: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

El Pontífice advirtió sobre las consecuencias del desempleo y la precarización laboral, y remarcó que el trabajo no puede reducirse a una fuente de ingresos ni medirse únicamente por su productividad. En ese sentido, sostuvo que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad“.

La actividad contó con la participación de trabajadores, empresarios, representantes sindicales, integrantes de movimientos populares, docentes y miembros de la comunidad académica. También incluyó testimonios de personas que compartieron sus experiencias vinculadas al mundo laboral.

El Papa León XIV advirtió sobre el desempleo y la precarización laboral

En uno de los pasajes centrales de su discurso, León XIV sostuvo que el desempleo constituye un verdadero drama para quien lo atraviesa, porque no solo implica perder un ingreso, sino también la posibilidad de aportar a la sociedad.

Según explicó, la falta de trabajo puede sumergir a las personas en la exclusión social, fragmentar la cohesión del cuerpo social y debilitar la acción comunitaria orientada al bien común.

El Papa también cuestionó los modelos económicos en los que predomina el dominio de unos pocos y los trabajadores son valorados únicamente por su eficiencia. En ese marco, advirtió que las transformaciones del mundo laboral deben contemplar tanto las necesidades de las personas como los desafíos ambientales.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”, expresó, al recordar uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Además, señaló que es necesario encontrar un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

El mensaje del Papa León XIV sobre el trabajo, la dignidad y el cuidado del ambiente

León XIV también vinculó el mundo laboral con la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos naturales. Al retomar el concepto de ecología integral impulsado por el papa Francisco, afirmó que el desarrollo técnico debe armonizarse con los límites de los ecosistemas.

En ese sentido, advirtió que no puede considerarse verdadero progreso aquel que mejora el bienestar de algunos mientras degrada el ambiente, traslada los costos a las comunidades más vulnerables o pone en riesgo las condiciones de vida de las próximas generaciones.

El Pontífice recordó, además, que el trabajo es una dimensión fundamental de la vida social: permite el crecimiento personal, la construcción de vínculos y la posibilidad de compartir los propios talentos.

También hizo referencia a los principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad.

Qué dijo León XIV sobre los empresarios, los sindicatos y el Estado

Durante su intervención, el Papa dedicó parte de su mensaje al papel de los distintos actores del mundo laboral.

Sobre los empresarios, reconoció la importancia de quienes crean puestos de trabajo y asumen riesgos para generar riqueza. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de convertir el beneficio económico en el único criterio de éxito.

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital”, sostuvo. También pidió priorizar la sostenibilidad ambiental y la dignidad de los trabajadores.

En cuanto a los sindicatos, consideró que tienen un papel importante en la defensa de condiciones laborales dignas. No obstante, señaló que deben prestar especial atención a los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

Por otra parte, planteó que los poderes públicos deben garantizar que el acceso al empleo siga siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos. También reclamó políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.

El pedido del Papa para construir una Argentina unida

Hacia el cierre de su discurso, León XIV hizo referencia a la situación del país y convocó a superar la polarización mediante el diálogo, la fraternidad y la justicia.

“Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro”, afirmó, al plantear la necesidad de una auténtica amistad social que permita construir una sociedad basada en la paz y el encuentro.

El Pontífice también destacó el ingenio y la capacidad de trabajo del pueblo argentino. Mencionó aportes realizados en áreas como la astronomía, la actividad agrícola y la ciencia médica, además de tareas cotidianas y comunitarias, como el trabajo doméstico y la asistencia en los barrios.

Finalmente, dejó un mensaje para todos los sectores: defender la dignidad humana, promover el bien común, vivir una solidaridad efectiva y asumir una subsidiariedad responsable. “Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones“, concluyó.

Los testimonios que escuchó el Papa León XIV en la UCA

El encuentro también estuvo marcado por los testimonios de cinco personas que compartieron sus historias de vida y sus experiencias vinculadas al trabajo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de darle la bienvenida al Pontífice con un breve saludo: “Siéntase en casa”.

Luego tomó la palabra monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien describió la presencia de referentes del mundo laboral, movimientos sociales y el ámbito académico. También destacó la importancia del trabajo no solo por su productividad y eficiencia, sino por su aporte al crecimiento de las personas y al desarrollo de la sociedad.

Braida hizo referencia al alto índice de precariedad laboral en Argentina, al que calificó como una realidad preocupante. A pesar de ese diagnóstico, expresó su confianza en la capacidad del pueblo para reorganizarse frente a las dificultades económicas y sociales.

Entre los testimonios estuvo el de Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, quien habló de su tarea gremial y de la importancia de defender el trabajo y la dignidad de las familias.

También compartió su historia Verónica San Martín, recicladora urbana de 45 años, madre de cuatro hijos y presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos, de La Plata. Relató que, después de perder su empleo en una clínica y atravesar una situación de violencia, comenzó a cartonear para sostener a su familia.

Por su parte, Soledad Cuéllar, acompañante par de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, Salta, habló sobre su experiencia de trabajo comunitario y su tarea en el Hogar de Cristo Santa Clara, donde acompañan a mujeres con problemas de consumo.

La docente Magalí Jojot, de Paraná, Entre Ríos, compartió la experiencia de un grupo de jóvenes que trabaja para promover una economía con rostro humano.