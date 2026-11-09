Mendoza: manejaba muy ebrio y casi se cae al canal Cacique Guaymallén

Un conductor de 64 años fue detectado con un elevado nivel de alcohol en sangre luego de protagonizar un siniestro vial en pleno centro de Mendoza. El hombre circulaba en una camioneta Citroën Berlingo blanca que terminó incrustada contra las rejas del canal Cacique Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.40, en la intersección de calle Maipú y Costanera, y motivó varios llamados al 911 que alertaron sobre el vehículo accidentado.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía constataron que el conductor había logrado descender de la camioneta por sus propios medios. Ante la situación, coordinaron la intervención de personal de Tránsito Municipal y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los profesionales médicos asistieron al hombre, quien presentaba cortes leves en el cuero cabelludo y fue diagnosticado con politraumatismos producto del accidente.

Posteriormente, las autoridades le realizaron el correspondiente dosaje de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,77 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición judicial, el conductor fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde quedó notificado del correspondiente proceso contravencional.