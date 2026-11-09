Revelaron el informe médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo en Nordelta

Tras el gravísimo episodio que sacudió al mundo del espectáculo y movilizó a la policía en un exclusivo barrio privado de Nordelta, se conocieron los detalles del parte médico oficial. A raíz del llamado de emergencia por una presunta agresión, una ambulancia asistió a una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El conflicto legal y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de extrema tensión luego de que trascendieran los pormenores de la intervención policial y médica en el partido de Tigre. A partir de la información difundida desde las redes del ciclo Sálvese quien Pueda (América TV), se conocieron las precisiones del diagnóstico preliminar de la menor involucrada.

Qué dice el informe médico de la menor

Tras el llamado de auxilio que movilizó a la Fiscalía de Género y a la conductora de MasterChef Celebrity hacia el domicilio del delantero, una unidad del Sistema de Emergencias de Tigre se hizo presente en el lugar para asistir a la niña.

Según consta en el registro oficial, la menor manifestó dolores físicos focalizados en la zona de la cabeza y en su rodilla izquierda. Sin embargo, la profesional de la salud a cargo constató que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que se descartó la necesidad de un traslado de urgencia a un centro médico.

En cuanto a la dolencia en su extremidad, se le practicó una placa radiográfica debido a un traumatismo leve, aunque su madre aclaró posteriormente que la menor ya arrastraba una condición por la cual debía operarse los meniscos el próximo mes.

Cómo se desató el escándalo en Nordelta

El operativo que conmocionó a los vecinos de la exclusiva zona norte comenzó, según relató la panelista Yanina Latorre, a raíz de una discusión por el régimen de retiro escolar de las niñas.

El conflicto se intensificó cuando Icardi se presentó antes de lo acordado al colegio, generando un episodio de tensión con su hija mayor, Francesca, quien se encontraba rindiendo un examen. Pese a la intervención del equipo Técnico Infanto Juvenil (ETIJ) del Ministerio Público Tutelar —que solicitó la restitución inmediata de las menores—, la situación escaló hasta requerir la presencia policial y derivó en una extensa declaración judicial de más de tres horas.

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