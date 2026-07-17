Cielo nublado y descenso de la temperatura en Mendoza: dónde y a qué hora podría llover este viernes

La temperatura seguirá en descenso y desde el mediodía podrían registrarse precipitaciones en el oeste provincial. En la cordillera continuará el temporal de nieve durante toda la jornada.

Luego de varios días marcados por el viento Zonda, Mendoza tendrá este viernes 17 de julio un cambio en las condiciones del tiempo.

La temperatura descenderá, aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia, mientras que el temporal de nieve continuará afectando a la cordillera.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el cielo permanecerá nublado en el Valle de Uco y la zona Sur.

A partir de las 12 horas comenzarán las precipitaciones en Malargüe y a lo largo de la franja oeste de Mendoza, incluyendo el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Hacia la noche, las lluvias podrían extenderse al resto del Valle de Uco, sectores del oeste del Gran Mendoza y, de manera probable, a la zona Sur.

En cuanto al viento, se espera circulación leve del sector sur entre las 11 y las 22 horas, primero en el sur provincial y luego en las zonas Norte y Este.

En Alta Montaña continuará el temporal. Las nevadas seguirán siendo intensas y los modelos meteorológicos prevén una acumulación de entre 50 y 60 centímetros de nieve nueva durante el período de mayor intensidad.

La temperatura máxima será de 16°C y la mínima rondará los 6°C.

Pronóstico extendido

Sábado 18 de julio

Se espera una jornada mayormente nublada y fría, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas intensas en la cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.

Domingo 19 de julio

Continuará el tiempo mayormente nublado y frío, con vientos moderados del sudeste, precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C.