Alta Montaña: evacúan a tres personas por el temporal de nieve

Gendarmería trasladó a tres personas a Uspallata de manera preventiva y no descarta evacuar a más trabajadores en las próximas horas. El temporal en Alta Montaña se extendería, al menos, hasta el 20 de julio.

Ante el avance del intenso temporal de nieve en la Alta Montaña mendocina, Gendarmería Nacional comenzó este jueves la evacuación preventiva de trabajadores que permanecían en la localidad de Las Cuevas.

La medida busca evitar que queden aislados, ya que se espera que las condiciones climáticas empeoren a partir de la tarde.

El coordinador de Alta Montaña, Osvaldo Valle, informó que una patrulla de la Sección Vial de Gendarmería Nacional trasladará inicialmente a tres personas hasta Uspallata y que, dependiendo de cómo evolucione el temporal, podrían evacuarse más trabajadores después de las 15 horas.

“Se está dialogando con aquellos comerciantes que no están preparados para afrontar este temporal y que, además, no tendrán mucha actividad en estos días. Por eso, personal de Gendarmería los está trasladando preventivamente a Uspallata“, indicó.

Según explicó Valle, las nevadas comenzaron durante la madrugada del miércoles y las previsiones meteorológicas indican que el fenómeno se volverá más intenso entre las 15 y las 16 horas de este jueves. “Los pronósticos indican que continuará, al menos, hasta el 20 de julio”, afirmó.

Además, precisó que entre el jueves y el lunes se esperan las mayores acumulaciones de nieve, especialmente durante las tardes, noches y madrugadas.

Mientras tanto, continúa nevando en Las Cuevas, el complejo Los Libertadores y Portillo, en Chile, lo que mantiene bajo permanente monitoreo a las autoridades argentinas y chilenas.

Pese a las malas condiciones climáticas, el turismo interno continúa habilitado únicamente hasta la zona de Puente del Inca, aunque quienes viajen deberán portar cadenas para circular.

Actualmente también se puede llegar hasta Penitentes y Los Puquios, siempre que las condiciones del camino lo permitan.

Valle advirtió que, si la nevada aumenta su intensidad o las rutas se vuelven peligrosas, tanto Gendarmería Nacional como Vialidad Nacional podrán ordenar el descenso de los visitantes y disponer el cierre preventivo del tránsito en Uspallata.

“Si el personal de Vialidad Nacional y Gendarmería verifica que la situación se complica, especialmente en la zona de esquí, se solicitará a la gente que descienda y, de ser necesario, se realizará el control y cierre del tránsito en Uspallata“, concluyó.