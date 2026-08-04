Mendoza impulsa un proyecto para que alumnos secundarios hagan prácticas laborales con becas de $100.000

El gobernador, Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de ley para que estudiantes del último año de la secundaria realicen prácticas formativas en empresas e instituciones. La iniciativa contempla becas de hasta $100.000 mensuales y beneficios para las firmas que participen del programa.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que busca fortalecer la inserción laboral de los jóvenes mendocinos antes de finalizar la escuela secundaria. La propuesta, denominada “Enlace Estudiantil”, apunta a que alumnos del último año puedan realizar prácticas laborales en empresas e instituciones, acceder a una beca de hasta $100.000 por mes y egresar con experiencia concreta para facilitar su ingreso al mercado de trabajo.

La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Educación y Producción y busca convertir en una política permanente la experiencia de los programas Enlace y Enlazados, implementados en Mendoza durante los últimos años.

Cómo funcionará el programa Enlace Estudiantil

El proyecto está dirigido a estudiantes que cursen el último año de escuelas secundarias orientadas y técnicas. A través de convenios con empresas e instituciones, los jóvenes podrán desarrollar prácticas formativas en ámbitos laborales reales mientras continúan con sus estudios.

El objetivo es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en el aula, incorporen nuevas habilidades y finalicen la secundaria con experiencia laboral, uno de los principales obstáculos que enfrentan al momento de buscar su primer empleo.

“Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo“, expresó Alfredo Cornejo al presentar la propuesta.

Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto para crear Enlace Estudiantil, un programa… pic.twitter.com/8QKJVjckBi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2026

Becas de $100.000 para estudiantes y apoyo económico a las empresas

Uno de los ejes centrales del proyecto contempla un sistema de becas para los estudiantes que participen de las prácticas. Según explicó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, los alumnos podrán recibir una beca mensual de $100.000 durante un período máximo de tres meses.

En caso de que el estudiante ya perciba la Beca Progresar de ANSES, el Gobierno provincial completará el monto restante para alcanzar esos $100.000 mensuales.

Además, las empresas que reciban practicantes también accederán a un incentivo económico equivalente, siempre que designen un tutor responsable de acompañar la formación del alumno y evaluar su desempeño al finalizar la experiencia.

Las prácticas laborales no reemplazarán la cursada escolar ni implicarán una relación laboral formal. El proyecto establece que los estudiantes podrán realizar hasta ocho horas semanales, distribuidas en dos o tres jornadas, compatibles con el calendario escolar.

Durante todo el proceso estarán acompañados por docentes de sus instituciones educativas y por tutores designados por las empresas participantes.

El objetivo: reducir la brecha entre la escuela y el empleo

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el programa surge como respuesta a una realidad cada vez más frecuente: muchas empresas demandan experiencia previa incluso para los primeros empleos, una condición difícil de cumplir para quienes recién terminan la secundaria.

La propuesta busca reducir esa brecha mediante una articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias laborales antes de egresar.

El proyecto también prevé mecanismos de acompañamiento para las empresas y prioriza a jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.