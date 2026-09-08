Choque en la zona de la Terminal: un colectivo impactó contra un auto y hay heridos

El accidente ocurrió en la intersección de Reconquista y Alberdi, en Guaymallén. El colectivo circulaba por Bandera de los Andes cuando intentó incorporarse a Reconquista. Los pasajeros del micro fueron asistidos por personal médico.

Un choque entre un automóvil y un colectivo de la línea 200 generó complicaciones en el tránsito durante la mañana de este martes en uno de los sectores más transitados del entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

El siniestro ocurrió en la intersección de Reconquista y Alberdi, en Guaymallén, cuando ambos vehículos coincidieron en ese cruce.

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, el colectivo circulaba por Bandera de los Andes y se disponía a incorporarse a calle Reconquista. En ese momento, por Alberdi avanzaba un vehículo particular en dirección norte-sur.

Por causas que son materia de investigación, el colectivo terminó impactando contra el automóvil.

El choque se produjo en un sector donde actualmente se desarrollan trabajos de remodelación y ordenamiento vial. Las obras ya habían obligado a restringir la circulación en distintos tramos de calle Alberdi.

En enero, la Municipalidad de Guaymallén informó que los trabajos sobre Alberdi, entre Bandera de los Andes y Acceso Este, implicaban circulación a media calzada.

Según explicó un supervisor de la empresa de transporte, algunos ocupantes del colectivo sufrieron lesiones leves como consecuencia del impacto.

Las personas heridas se encontraban fuera de peligro y fueron asistidas en el lugar por personal médico.