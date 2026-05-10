Robo, persecución y captura en Maipú: uno de los detenidos tenía antecedentes por homicidio

Dos delincuentes armados asaltaron a una pareja mientras descargaba mercadería en Fray Luis Beltrán, escaparon en un auto y tras una persecución fueron detenidos; uno de ellos tenía un extenso prontuario que incluye un homicidio.

Un violento asalto se registró este sábado alrededor de las 19:50 horas en calle Cervantes, en Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú.

Dos personas, una mujer de 33 años y un hombre de 38, fueron víctimas de un robo mientras realizaban tareas de descarga de mercadería en una vivienda junto a un vecino.

Según informaron fuentes policiales, la situación se desató cuando un vehículo oscuro llegó al lugar y de él descendieron varios sujetos armados. Bajo amenazas con arma de fuego, los delincuentes lograron sustraer una mochila, cerca de 250 mil pesos en efectivo y una billetera con una suma de dinero que no fue precisada.

Tras el asalto, los autores escaparon rápidamente, lo que motivó una persecución iniciada por familiares de las víctimas, quienes además dieron aviso a la línea de emergencias.

Minutos después, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y personal de la jurisdicción montaron un operativo en la zona. En el barrio Piccione, los uniformados encontraron un Peugeot 207 abandonado dentro de una acequia, sin ocupantes, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba del vehículo utilizado en el robo.

Con el avance del operativo, la policía logró detener a dos hombres de 29 y 39 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Uno de ellos cuenta con un amplio prontuario por distintos delitos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú.