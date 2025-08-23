Casi termina en tragedia: detienen a joven armado en Mendoza que amenazaba de muerte a su ex de 17 años

Un joven armado fue detenido en Mendoza tras amenazar de muerte a su ex de 17 años y tratar de escapar de la Policía.

Un operativo cerrojo desplegado en Ugarteche permitió a la policía detener a un joven de 18 años que había lanzado graves amenazas de muerte contra su expareja adolescente.

El detenido fue interceptado en la vía pública portando un rifle calibre 22, y poco después se encontró una pistola 9 milímetros dentro del vehículo que utilizaba.

La denuncia se originó cuando la víctima de 17 años llegó angustiada a la Subcomisaría de Ugarteche, relatando que recibía mensajes intimidantes por WhatsApp. Según detalló, su exnovio la amenazaba asegurando que iba a matarla y que vigilaba su domicilio en el barrio Oasis.

Con la denuncia en curso, el joven volvió a contactarla, exigiendo que saliera de su casa bajo amenaza de muerte, lo que motivó que la policía rodeara la zona y realizara un rastreo por las vías del tren, logrando identificar a un sospechoso con las características aportadas.

Al notar la presencia policial, el detenido intentó escapar, pero fue reducido de inmediato. En su mochila, los agentes encontraron un arma larga modificada y un cargador con municiones.

La investigación continuó y permitió localizar un Renault 12 blanco vinculado al acusado. Dentro del vehículo, los efectivos hallaron una pistola semiautomática, lista para ser peritada.

La escena quedó bajo resguardo de la Policía Científica, mientras la menor fue asistida y trasladada al Ministerio Público para formalizar la denuncia. El acusado quedó alojado en la Comisaría 11ª y enfrenta cargos por amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego.