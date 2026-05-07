Casas para docentes del IPV: puedo anotarme si gano menos de $1.800.000

El IPV anunció un nuevo plan de viviendas destinadas a docentes y detalló todos los requisitos necesarios para inscribirse.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) oficializó el nuevo programa de viviendas que estará destinado exclusivamente para docentes de Mendoza. En una primera etapa buscan construir 250 viviendas que serán financiadas por un esquema de articulación de financiamiento público privado. Podrán acceder grupos familiares donde al menos uno de sus integrantes sea docente, cumpliendo los requisitos establecidos por el organismo.

El IPV junto a la DGE hicieron oficial la nueva línea de viviendas que está destinada exclusivamente a docentes mendocinos. Según indicaron desde el organismo, “la operatoria involucra la participación de desarrolladores privados y busca generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda”.

IPV Mendoza: cómo serán las casas exclusivas para docentes

Las casas contempladas en este plan tendrán aproximadamente 60 metros cuadrados y un valor estimado de entre $100 millones y $130 millones, incluyendo la vivienda, el terreno, urbanización e infraestructura.

Los proyectos podrán desarrollarse tanto en terrenos aportados por el Estado, principalmente de la Dirección General de Escuelas, como en tierras de desarrolladores privados.

Cómo será el esquema de financiamiento del IPV

El esquema financiero será clave para acceder a estas viviendas del IPV para docentes. El modelo se divide en dos componentes principales:

Crédito bancario o financiamiento desarrollador (80%) : será otorgado por entidades privadas.

: será otorgado por entidades privadas. Ahorro previo (20%): los docentes adjudicatarios deberán aportar aproximadamente $20 millones, monto que podrá pagarse en un plazo de 12 a 24 meses a través de cuotas.

Luego de acceder a la vivienda, se continúa pagando el crédito, que puede extenderse hasta en 30 años.

Quiénes pueden acceder a las casas para docentes del IPV y cuándo serán las inscripciones

El programa está orientado a trabajadores de la educación con estabilidad laboral. Según informaron desde el IPV, los principales requisitos son:

Tener al menos un integrante del grupo familiar que sea docente . Se priorizará a docentes titulares por la estabilidad laboral.

. Se priorizará a docentes titulares por la estabilidad laboral. El ingreso mínimo por grupo familiar es de 5 salarios mínimos , actualmente en el mes de mayo son aproximadamente $1.8000.000. Si el docente gana $700.000 por mes, puede sumar los ingresos de su pareja, que debe ganar alrededor de $1.100.000.

, actualmente en el mes de mayo son aproximadamente $1.8000.000. Si el docente gana $700.000 por mes, puede sumar los ingresos de su pareja, que debe ganar alrededor de $1.100.000. No poder vivienda o haber sido adjudicatario del IPV anteriormente.

o haber sido adjudicatario del IPV anteriormente. Apto financiero de la entidad bancaria.

Desde el IPV indicaron que próximamente se informarán las fechas y detalles de inscripción, pero que se estima que probablemente se abran a mediados de junio- julio de este año.

Pasos del programa