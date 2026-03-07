Carrusel de las Reinas de la Vendimia 2026: a qué hora comienza, desde dónde lo podés ver y cuál es el orden de los carros departamentales

El tradicional desfile vendimial recorrerá el centro de Mendoza con las 18 reinas departamentales, comparsas y carros alegóricos. Podés seguirlo desde la pantalla de Canal 9 Televida.

La Fiesta Nacional de la Vendimia vive uno de sus momentos más esperados con el tradicional Carrusel de las Reinas. En esta edición 2026, que además celebra los 90 años de la fiesta máxima de Mendoza, el desfile volverá a convocar a miles de personas en las calles del centro y podés disfrutarlo en vivo a través de la transmisión especial de Canal 9 Televida.

Luego de la Vía Blanca realizada el viernes por la noche, este sábado desde las 9 comenzará el Carrusel, donde las 18 reinas departamentales saldrán a recorrer la ciudad en carros alegóricos preparados especialmente para la ocasión.

Cada uno de los carros refleja la identidad de su departamento y permite que el público salude de cerca a las candidatas que buscan convertirse en la próxima soberana nacional de la Vendimia. Durante el recorrido, las reinas también suelen compartir distintos obsequios con quienes se acercan a disfrutar del desfile.

Además de las representantes departamentales, el Carrusel incluye agrupaciones tradicionalistas, colectividades, comparsas, caporales, murgas y diferentes instituciones culturales que aportan música, danza y color a uno de los eventos más populares de la Vendimia.

Dónde ver el Carrusel de la Vendimia

El desfile comenzará en los portones del Parque General San Martín, en la intersección de avenida del Libertador y Boulogne Sur Mer.

Desde allí avanzará por Emilio Civit y luego por Sarmiento hasta llegar a la Plaza Independencia. En la esquina de Sarmiento y Chile el recorrido girará hacia el norte hasta avenida Las Heras y posteriormente continuará por San Martín hasta calle Colón, donde está prevista la desconcentración cerca del mediodía.

Quienes no puedan asistir al centro también podrán seguir el desfile en vivo a través de la transmisión especial de Canal 9 Televida.

Orden de los carros departamentales

El desfile de los carros de la Vendimia 2026 se realizará en el siguiente orden:

Guaymallén

San Rafael

Luján de Cuyo

Tupungato

Godoy Cruz

San Martín

General Alvear

La Paz

Junín

Tunuyán

Ciudad de Mendoza

San Carlos

Malargüe

Lavalle

Las Heras

Maipú

Rivadavia

Santa Rosa

Calles cortadas y cambios en el transporte

Debido al Carrusel, durante toda la mañana del sábado habrá cortes de tránsito en el centro de Mendoza y en las zonas cercanas al recorrido del desfile.

Las restricciones vehiculares afectarán principalmente el sector de los portones del Parque General San Martín, la avenida Emilio Civit, el entorno de Plaza Independencia y las calles Chile, Las Heras, San Martín y Colón.

Por este motivo, varias líneas de colectivos modificarán temporalmente sus recorridos mientras se desarrolle el evento. Entre las afectadas se encuentran las líneas

Línea 110.

Líneas 120 y 121.

Líneas 125 y 126.

Línea 130.

Líneas 200, 201 y 207.

Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235.

Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371.

Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461.

Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563.

Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680.

Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740.

Líneas 865 y 866.

Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938.

Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727.

Nueva Generación: líneas 778 A y 786.

El servicio del Metrotranvía de Mendoza también tendrá modificaciones en sus frecuencias hasta que finalice el desfile.

También se realizará el concurso que premia al mejor carro departamental que participa tanto en la Vía Blanca como en el Carrusel.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Creativas.

El jurado está integrado por Franco Marchionni, en representación del Colegio de Arquitectos de Mendoza; Alejandra Marcela Alcaíno, por el Instituto Nacional de Vitivinicultura; Estela San Sebastián, por Corenave; Laura Isabel Yanzón, por la Universidad Nacional de Cuyo; y Néstor Sebastián Ladrón de Guevara, por la Subsecretaría de Cultura, quien además preside el jurado.

Los resultados se darán a conocer una vez finalizados los desfiles. El primer premio será de 3.750.000 pesos, mientras que el segundo recibirá 2.250.000 pesos.

Antesala del Acto Central

El Carrusel forma parte de las actividades centrales previas al espectáculo mayor de la Vendimia. Este domingo por la noche, en el Teatro Griego Frank Romero Day, se presentará el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, donde se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia, la número 90 en la historia de la fiesta.