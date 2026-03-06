Imágenes: ya se palpita la Vía Blanca desde el Palco Real de El 9 Televida

El centro de Mendoza se prepara para vivir una nueva Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más emblemáticos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida, ya se observa la llegada del público que espera el desfile de las 18 reinas departamentales.

La ciudad de Mendoza comienza a latir al ritmo de la Vía Blanca de las Reinas 2026, uno de los eventos más esperados del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida ya se respira el clima festivo mientras vecinos y turistas se preparan para el tradicional desfile que se espera que comience a partir de las 21 por las principales calles del centro.

Las 18 reinas departamentales recorrerán la ciudad en carros alegóricos especialmente diseñados y decorados para representar la identidad cultural y productiva de cada departamento de la provincia. Como cada año, miles de mendocinos se acercan para ver de cerca a las soberanas y compartir con ellas uno de los momentos más emblemáticos de la Vendimia.

Durante la tarde, el centro mendocino comenzó a transformarse: se instalaron tribunas, se reforzó la organización del Palco Real y las familias empezaron a ocupar sus lugares para presenciar el desfile. Muchos esperan poder saludar e intercambiar algunas palabras con las candidatas que competirán por la corona nacional de la Vendimia.

El recorrido de la Vía Blanca 2026

El tradicional desfile de la Vía Blanca de las Reinas iniciará en la intersección de San Martín y José Vicente Zapata. Desde allí avanzará hacia el norte por San Martín hasta Las Heras, continuará por Chile, luego doblará hacia Sarmiento y finalmente subirá hacia el oeste para desconcentrar en Belgrano.

El orden en el que desfilarán los carros departamentales en la Vía Blanca 2026 será el siguiente: