Carne en mal estado: secuestran 40 kilos en una carnicería de Las Heras

En un operativo en Las Heras, se secuestraron 40 kilos de carne en mal estado. Desde mayo de 2025, el Plan Estratégico contra el Abigeato ya decomisó ocho toneladas y detuvo a ocho personas.

La Policía Rural, junto a personal de Bromatología municipal y veterinarios de Ganadería, realizó un nuevo operativo en una carnicería de Las Heras en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

El control se llevó a cabo en un local de calle San Martín, donde se constató que los productos cárnicos almacenados en un freezer estaban en mal estado: se encontraron en contacto con residuos y sin la rotulación que acreditara su procedencia, lo que los hacía no aptos para el consumo.

Como resultado de la inspección, se secuestraron 40 kilos de carne.

La Oficina Fiscal N° 1 dispuso la individualización de la propietaria del comercio y el decomiso de los productos.

Plan Estratégico contra el Abigeato desde mayo 2025

Desde mayo de 2025, cuando se puso en marcha el plan, se han decomisado ocho toneladas de carne en condiciones irregulares y se detuvo a ocho personas bajo el artículo 201 del Código Penal, que sanciona el suministro de alimentos que representan un riesgo sanitario.