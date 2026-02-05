Video: ladrones entraron al Autódromo de San Martín y se llevaron hasta los inodoros

Robaron hasta los inodoros del Autódromo de San Martín y el hecho quedó registrado en video. El predio sufre una seguidilla de actos de vandalismo y las autoridades adbierten sobre la inseguridad en la zona.

Un nuevo y llamativo hecho de inseguridad en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena al Autódromo Jorge Ángel Pena, ubicado en el departamento de San Martín. En esta oportunidad, delincuentes ingresaron al sector de boxes y se llevaron los inodoros de los sanitarios, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El insólito robo ocurrió durante la siesta de este miércoles, a plena luz del día. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia muestran a un hombre retirando uno de los inodoros de los baños y alejándose del lugar sin ser advertido en el momento. El video rápidamente generó sorpresa e indignación, tanto entre las autoridades del autódromo como en la comunidad vinculada al automovilismo.

Desde la administración del predio explicaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, el Autódromo de San Martín viene siendo blanco de reiterados delitos que afectan seriamente su infraestructura. Entre los robos denunciados figuran el faltante de tramos del cierre perimetral, reflectores, luminarias, una bomba de agua, daños en la cisterna y otros elementos clave para el funcionamiento del lugar.

“Estamos sufriendo una seguidilla de hechos de vandalismo. Lamentablemente es algo que ocurre con frecuencia en la zona, pero ahora se está haciendo más visible”, señalaron responsables del autódromo. En algunos casos, gracias a las cámaras, lograron individualizar a los autores y recuperar parte de lo sustraído, aunque los daños materiales obligaron a realizar nuevas reparaciones.

Uno de los episodios más graves se registró hace apenas unas semanas, cuando desconocidos robaron luminarias del sector del cartódromo, dejando sin iluminación artificial una parte del circuito. “Ese robo nos perjudicó muchísimo porque no es sencillo reponer ese tipo de equipamiento: se necesitan grúas y un trabajo técnico complejo”, explicaron.

La preocupación crece además porque este fin de semana el autódromo tiene previsto un evento deportivo, por lo que el personal trabaja contrarreloj para volver a poner en condiciones las instalaciones afectadas. “Más allá de lo económico, el problema es el daño constante: rompen caños, arrancan instalaciones y generan un deterioro permanente”, indicaron.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de mayor seguridad y controles en la zona para evitar que estos hechos se repitan y sigan afectando a uno de los espacios deportivos más importantes del Este mendocino.