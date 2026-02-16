Carnaval 2026 en Mendoza: planazo gratis para ver a Los Playeros y El Combo Timbero

Este lunes 16 y martes 17 de febrero, distintos departamentos celebran el Carnaval en Mendoza con recitales, festivales y ferias con entrada gratuita. La agenda incluye shows de Los Playeros en Godoy Cruz y El Combo Timbero en Guaymallén, además de actividades en Maipú y Ciudad.

El fin de semana largo de Carnaval 2026 llega con una amplia agenda cultural en la provincia. Ciudad, Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén ofrecerán actividades abiertas al público con música en vivo, gastronomía y propuestas familiares gratis. Entre los eventos más convocantes se destacan los recitales de Los Playeros y El Combo Timbero, dos propuestas pensadas para bailar y disfrutar al aire libre.

Carnaval en Godoy Cruz: cuándo tocan Los Playeros

El departamento de Godoy Cruz será uno de los epicentros del festejo. Del 14 al 16 de febrero, el Parque San Vicente será sede del festival “A Morfar” edición Carnaval, con entrada libre y gratuita.

El gran cierre será este lunes 16 de febrero con el show de Los Playeros, históricos referentes de la música tropical. Antes subirán al escenario las bandas mendocinas Qaraduras, La Klave y Mendukos, que pondrán ritmo a la previa.

Además de los recitales, el festival contará con:

Patio gastronómico con foodtrucks y opciones variadas.

con foodtrucks y opciones variadas. Puestos de cerveza artesanal de productores locales.

de productores locales. Feria de emprendedores con propuestas de diseño, arte y producción independiente.

Carnaval en el Espacio Cultural Julio Le Parc con El Combo Timbero

Otra de las grandes celebraciones será el Festejo Provincial por Carnaval en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. El encuentro se realizará el lunes 16 de febrero desde las 19 y contará con la participación de comparsas y murgas que aportarán color y tradición popular.

El evento es organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia junto a la Municipalidad de Guaymallén y tendrá como número central el show en vivo de El Combo Timbero. La banda mendocina, reconocida por su repertorio bailable y su fusión de ritmos latinos como salsa y timba cubana, promete convertir el predio en una gran pista de baile.

La entrada será gratuita, aunque se invita al público a colaborar con el Proyecto Mochi Mendoza mediante la donación de útiles escolares.

Carnaval 2026 en Mendoza: música y actividades gratis

Por otro lado, Maipú se suma con una propuesta. El lunes 16 y martes 17 de febrero, desde las 19 horas, el Parque Canota será escenario de los festejos de Carnaval. Durante dos noches habrá bandas en vivo, bailarines, murgas, comparsas y espectáculos de percusión, junto a puestos gastronómicos. El acceso será libre.

Feria de artesanos en el Parque San Martín

Hasta el lunes 16, la Rotonda del Rosedal del Parque General San Martin albergará una feria de la Economía Social. Funcionará de 10 a 23 horas, con exposición y venta de productos artesanales y regionales.