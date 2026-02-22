Cables cortados, árboles caídos, personas rescatadas y viviendas inundadas: lo que dejó la tormenta del sábado en Mendoza

El temporal que se desató durante la noche del sábado dejó 149 intervenciones en distintos departamentos de la provincia, con evacuaciones preventivas, derrumbes sin heridos y múltiples viviendas afectadas por el ingreso de agua.

Una fuerte tormenta se desató en la noche del sábado 21 de febrero en Mendoza, tal como había anticipado el pronóstico meteorológico, con lluvias intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos sectores de la provincia.

La situación generó 149 novedades reportadas por las Defensas Civiles municipales con anegamientos, rescates y daños en viviendas.

El relevamiento de la tormenta

Relevamiento de novedades por tormentas del día 21 de febrero:

Santa Rosa:

Filtraciones de techo en los distritos de La Dormida y Las Catitas: 20

Total: 20

Las Heras:

Viviendas anegadas: 48

Derrumbe de vivienda sin lesionados: 03

Total: 51

Capital:

Viviendas anegadas: 10

Cable Caído: 01

Árbol caído: 01

Total: 12

Godoy Cruz:

Derrumbe de pared: 1

Rescate de personas en vehículo en dique Frías: 3

Personas evacuadas a familiares en el Barrio Los Cerrillos: 40

Vivienda anegada: 17

Total: 61

Guaymallén:

Vivienda anegada: 03

Total: 03

Maipú:

Cable Cortado: 01

Vivienda anegada: 01

Total: 02

Total de novedades: 149

Pronóstico del tiempo para este domingo

Este domingo 22 de febrero se presenta con mejoras temporarias, aunque no se descarta el regreso de las tormentas hacia la noche en Mendoza.

De acuerdo a Contingencias Climáticas, la jornada tendrá nubosidad en disminución, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

La temperatura máxima alcanzará los 31°C, mientras que la mínima será de 17°C.