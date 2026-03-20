Robo insólito en la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos

Una pareja ingresó al sanitario de hombres y se llevó un inodoro dentro de una bolsa de consorcio. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y ya se radicó la denuncia.

En la noche del jueves, un episodio insólito sorprendió a la comunidad de Eugenio Bustos. Una pareja ingresó al baño de hombres de la Terminal de Ómnibus y sustrajo un inodoro, que escondieron en una bolsa de consorcio antes de retirarse del lugar.

El accionar quedó registrado por las cámaras de Monitoreo Municipal, lo que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos. Según las imágenes, tras cometer el robo, los individuos abordaron un colectivo con dirección al sur de la provincia.

La denuncia fue radicada de inmediato y el caso quedó en manos del personal de investigación, que ya trabaja para dar con los responsables. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía y pidieron que cualquier información relevante sea comunicada al 911.

El hecho generó sorpresa y comentarios entre vecinos y usuarios de la terminal, no solo por la naturaleza del objeto robado, sino también por la forma en que fue trasladado. La bolsa de consorcio utilizada para ocultar el inodoro llamó la atención de quienes observaron las imágenes.

Desde el municipio se difundieron fotos y videos del suceso, con el objetivo de facilitar la identificación de los sospechosos y acelerar la investigación.