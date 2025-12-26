La historia de Gloria: fue psicóloga y hoy limpia vidrios en Mendoza para ayudar a quienes no tienen qué comer

Tiene 71 años, es jubilada y cada día se para en un semáforo de Guaymallén. Gloria Cabrera, psicóloga social, eligió limpiar vidrios en una calle muy transitada de Mendoza no por necesidad personal, sino para asistir a personas en situación de calle.

En una esquina muy transitada de Guaymallén, sobre la calle Avellaneda, hay una escena que no pasa inadvertida. Entre autos detenidos y bocinazos, una mujer mayor se acerca con una sonrisa, limpia los parabrisas y agradece la ayuda. Su nombre es Gloria Cabrera, tiene 71 años, es jubilada y durante gran parte de su vida fue psicóloga social.

La imagen sorprende. No solo por su edad, sino porque rompe con cualquier prejuicio. Gloria podría estar descansando en su casa, pero eligió otra cosa: salir a la calle para ayudar. Según cuenta, la decisión nació al ver, muy cerca de su hogar, a personas revolviendo la basura para poder comer. “No podía mirar para otro lado”, explica.

Gloria vive a pocos metros de ese semáforo. Allí se instala con su mochila, sus elementos de limpieza y una convicción clara: generar ingresos de manera digna y solidaria. El dinero que junta no es para lujos ni gastos personales excesivos. Gran parte lo destina a ayudar a chicos y personas vulnerables que viven o circulan por la zona.

A pesar de su jubilación, asegura que no le sobra nada. Sin embargo, insiste en que su motivación va más allá de lo económico. “Esto también es un mensaje”, repite. Un mensaje que apunta especialmente a los jóvenes, pero también a los adultos mayores: jubilarse no es desaparecer.

Del consultorio a la calle, sin perder la vocación

Antes de pararse en la esquina, Gloria tuvo una vida marcada por múltiples experiencias laborales y artísticas. Fue psicóloga social, trabajó en tareas de cuidado, fue modelo, conductora, estudió canto, arte y participó en proyectos sociales. “Siempre estuve en contacto con la gente”, resume.

Hoy ese vínculo se renueva en cada semáforo. Conductores y peatones la conocen, la respetan y le devuelven afecto. “La energía vuelve multiplicada”, asegura. Y no es una frase vacía: recibe mensajes, palabras de aliento y gestos que, según dice, le confirman que está en el camino correcto.

La historia de Gloria Cabrera interpela porque rompe esquemas. No responde a la imagen tradicional de una persona que limpia vidrios en la calle. Tampoco encaja en la idea de una jubilación pasiva. Su presencia obliga a mirar de nuevo: a los adultos mayores, a la pobreza, a la solidaridad cotidiana.

Y mientras el semáforo vuelve a ponerse en verde, Gloria sonríe, se corre del asfalto y espera al próximo auto. Su historia, silenciosa, pero potente, ya quedó grabada en la memoria de quienes pasan todos los días por esa esquina.