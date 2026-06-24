Ciudad de Mendoza: robó en una casa y lo encontraron escondido en el techo

El sospechoso, de 30 años, intentó ocultarse en una vivienda cercana tras un robo en calle Jujuy. Fue localizado desde el aire por la Unidad VANT y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 30 años fue detenido en Ciudad luego de intentar escapar por los techos de varias viviendas tras protagonizar un robo en una casa ubicada sobre calle Jujuy.

El procedimiento contó con la intervención de la Policía y el apoyo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que permitió localizar al sospechoso cuando permanecía escondido en una propiedad cercana.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 horas del martes, cuando una denuncia alertó a las autoridades sobre el robo. A partir de esa información, efectivos policiales montaron un operativo de búsqueda en la zona y detectaron que los presuntos autores habían optado por huir a través de los techos de las casas vecinas para evitar ser capturados.

Se sumó al operativo personal de la Unidad VANT, que realizó sobrevuelos en el sector utilizando equipos de iluminación para inspeccionar espacios de difícil acceso.

Durante el recorrido aéreo, los operadores lograron detectar a un hombre oculto en un rincón del techo de una vivienda ubicada a pocos metros del lugar donde se había cometido el robo. De inmediato, la ubicación fue informada a los policías que participaban del procedimiento.

Con la autorización del propietario del inmueble, los efectivos ingresaron a la vivienda y lograron reducir al sospechoso. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz.