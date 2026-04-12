Aumento de la temperatura con probabilidad de lluvias: el pronóstico del tiempo para este domingo

El domingo llega con buen tiempo durante el día, pero hacia la noche podrían aparecer tormentas en algunas zonas de la provincia.

Este domingo 12 de abril se presenta con poca nubosidad y temperaturas en ascenso en Mendoza.

Según el pronóstico brindado por Contingencias Climáticas, se espera viento del norte por la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima fue de 12°C.

Hacia la noche y la madrugada del lunes, aparece la probabilidad de tormentas en el sur provincial, especialmente en zonas como Malargüe.

En Alta Montaña se prevé cielo parcialmente nublado, viento del oeste durante la tarde y ambiente frío, con una máxima de 12°C y mínima de -4°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 13

Se espera una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del sector sur.

La máxima rondará los 24°C y la mínima será de 14°C.

Martes 14

Aumento de la temperatura con cielo variable y vientos leves del sudeste rotando al noreste.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas, con una máxima de 28°C y mínima de 13°C.

Miércoles 15

Mayor nubosidad y un descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas y vientos moderados del sur.

La máxima se ubicará en 22°C y la mínima en 14°C.