Atropellaron a un peatón de 69 años en pleno centro de Mendoza: perdió el conocimiento y quedó internado

El hombre fue embestido por un Toyota Etios en la esquina de Ameghino y San Martín. Sufrió un traumatismo de cráneo grave y una posible fractura de costilla.

Un hombre de 69 años fue atropellado este domingo por un automóvil en una esquina del centro de Mendoza y debió ser trasladado de urgencia a una clínica, donde quedó internado por las lesiones sufridas.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 11.20 horas en la intersección de las calles Ameghino y San Martín, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Según fuentes policiales, la víctima caminaba por la zona cuando fue embestida por un Toyota Etios conducido por un hombre de 72 años.

Tras el aviso al 911, se desplazaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional que asistió al peatón constató un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y dispuso su traslado a la Clínica Santa María.

Una vez en el centro asistencial, la médica que lo atendió diagnosticó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada, una posible fractura de la costilla izquierda y múltiples excoriaciones. El hombre quedó internado.

Por su parte, al conductor del Toyota Etios le realizaron un dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, el automovilista fue trasladado a la Estación de Tránsito y Detención (Es.Tra.Da.) mientras personal de Tránsito de la Municipalidad de Capital realizó las actuaciones correspondientes.