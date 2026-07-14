Atención conductores: por las nevadas en cordillera cerrarán el Paso Cristo Redentor

La interrupción del tránsito internacional comenzará este martes a las 18 horas, mientras que la barrera de Uspallata dejará de habilitar el cruce desde las 16. La medida preventiva busca garantizar la seguridad ante el ingreso de un frente frío con nevadas intensas en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado desde la tarde de este martes por un frente de inestabilidad que traerá nevadas en la cordillera. La decisión fue adoptada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en función de los pronósticos meteorológicos que anticipan condiciones adversas en alta montaña.

La medida comenzará a regir a las 18 horas, aunque la barrera de Uspallata dejará de habilitar el tránsito desde las 16. El cierre busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los conductores, ya que se esperan acumulaciones de nieve, baja visibilidad y formación de hielo en la calzada.

El sistema frontal ingresará durante la madrugada del miércoles y se mantendrá activo por varios días, con mayor intensidad entre el 15 y el 26 de julio. Las autoridades informaron que se realizarán evaluaciones diarias para determinar la evolución del clima y definir la reapertura del corredor internacional.

Desde el Gobierno se recomienda evitar traslados hacia la alta montaña y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La medida preventiva apunta a reducir riesgos y evitar incidentes en un tramo que suele ser crítico durante los temporales de invierno.