Atención conductores: esta calle de Luján de Cuyo cambia de sentido de circulación

El municipio implementa un cambio en la circulación para mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito en la zona.

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza que modifica la circulación vehicular en la calle Patricios, entre Lamadrid y República del Líbano.

La medida establece que esta vía será de un único sentido, de sur a norte, con el objetivo de mejorar el tránsito y la seguridad vial en la zona.

Hasta ahora, ese tramo funcionaba en doble mano, lo que generaba confusión y maniobras riesgosas, especialmente cerca de la esquina con República del Líbano. Mientras que hacia el norte ya existía un solo sentido de circulación, la parte anterior mantenía doble mano, aumentando el riesgo de accidentes.

La Dirección de Tránsito del municipio evaluó la propuesta y concluyó que unificar el sentido de la calle ayudará a reducir los incidentes, agilizar el flujo vehicular y brindar mayor previsibilidad a conductores y peatones. Además, permitirá mejorar la señalización y evitar maniobras peligrosas.

La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal será responsable de la señalización, demarcación y difusión del cambio. Con esta medida, el municipio responde a los reclamos de los vecinos y avanza en la modernización del esquema vial de Luján de Cuyo.