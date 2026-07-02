Atención: a partir de cuándo estará prohibido estacionar en las colectoras del Acceso Este

Los cortes oficiales sobre el Acceso Este serán informados por el Gobierno de Mendoza. En paralelo, el municipio desplegará un plan propio que incluirá desvíos internos, señalización especial, monitoreo permanente y asistencia en los principales puntos de circulación.

Prohibición total de estacionamiento en las colectoras

Una de las principales medidas será la prohibición de estacionamiento en toda la extensión de las laterales norte y sur del Acceso Este. La restricción comenzará a regir desde el lunes y permitirá utilizar el ancho completo de las colectoras para el tránsito de vehículos particulares y algunas líneas de colectivos.

Hasta el momento, esta prohibición alcanzaba únicamente el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí, una medida implementada el pasado 9 de febrero como parte de la preparación para el inicio de la obra.

Dos años de preparación para recibir la obra

Desde hace dos años, Guaymallén viene ejecutando trabajos en las laterales norte y sur con el fin de acondicionarlas para absorber el incremento del tránsito durante la intervención del Acceso Este.

En ese período se realizaron tareas de pavimentación, demarcación vial, instalación de nueva señalización, colocación de iluminación LED, adecuación de sentidos de circulación y mejoras en el sistema de drenajes, desde el límite con Maipú hasta el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Gracias a estas obras, las colectoras quedaron preparadas para convertirse en la principal alternativa de circulación mientras duren los trabajos sobre la vía principal.

Operativo con inspectores y monitoreo permanente

El municipio también dispondrá un operativo permanente con alrededor de 30 inspectores de tránsito, distribuidos en distintos turnos y equipados con motos y camionetas.

Los agentes estarán presentes en los principales puntos de conflicto y en los desvíos internos para ordenar la circulación, asistir a los conductores y actuar rápidamente ante cualquier contingencia que pueda afectar el tránsito.

Desde la comuna reconocieron que la obra generará molestias temporales, aunque destacaron que el departamento llega preparado con infraestructura renovada, planificación previa y un operativo especialmente diseñado para reducir al máximo el impacto sobre la circulación durante toda la ejecución de esta intervención histórica.