Atención: a partir de cuándo estará prohibido estacionar en las colectoras del Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén implementará desvíos, prohibirá el estacionamiento en todas las colectoras del Acceso Este y desplegará un operativo con 30 inspectores para ordenar el tránsito durante el desarrollo de la histórica obra vial.
La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha un operativo integral de tránsito y desvíos internos para acompañar el inicio de la intervención sobre el Acceso Este, considerada la obra vial más importante de los últimos 50 años en el departamento. El objetivo es minimizar el impacto en la circulación mientras se desarrollan los trabajos y garantizar la movilidad de vecinos y conductores.