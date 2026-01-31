Árboles caídos, cortes de luz y calles inundadas: el reporte de daños que dejó la tormenta del viernes en Mendoza

El fuerte temporal de lluvia, viento y granizo afectó a distintos departamentos de la provincia durante la tarde y noche del viernes, con cientos de intervenciones por árboles caídos, anegamientos y cortes en los servicios de luz y agua.

La tarde del viernes en Mendoza estuvo marcada por un fuerte temporal de lluvias, ráfagas intensas de viento y caída de granizo. El fenómeno provocó inundaciones, caída de árboles, complicaciones en el tránsito y cortes de los servicios de luz y agua en distintos puntos de la provincia.

Defensa Civil registró más de 360 incidencias, principalmente por desbordes de cauces y canales, árboles caídos y cortes de energía eléctrica.

Cortes de agua y energía

Desde Edemsa informaron que durante el pico del temporal alrededor de 45 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico en distintos departamentos. Con el correr de las horas, el número de afectados fue variando a medida que avanzaban las tareas de normalización.

Tras el paso de la tormenta, Aguas Mendocinas informó que quedaron fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2, debido a las condiciones meteorológicas que afectaron al Área Metropolitana y al Piedemonte.

Los cortes de energía eléctrica provocaron además la detención de sistemas de bombeo en varios barrios de Ciudad, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén, por lo que la empresa pidió a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable hasta la normalización del servicio.

Por su parte, Edemsa indicó que más de 56 mil suministros eléctricos fueron afectados durante la tarde del viernes, principalmente en zonas atendidas por la Cooperativa de Medrano, Cooperativa Santa Rosa y Edeste.

Hacia las 21 horas, el número de usuarios sin luz se había reducido a 25.834, mientras continuaban las tareas para restablecer el servicio en su totalidad. Las empresas reforzaron las guardias y el personal en los centros de control para acelerar la recuperación del sistema.

El detalle de los daños por departamento

Luego del temporal, Defensa Civil informó un total de 364 reportes en toda la provincia, con el siguiente detalle:

Capital

16 árboles caídos

1 derrumbe de techo

2 postes caídos

3 casas inundadas

2 cables cortados

Total: 24

Guaymallén

13 árboles caídos

3 postes caídos

21 casas inundadas

6 cables cortados

4 derrumbes de techo

Total: 47

Godoy Cruz

20 árboles caídos

7 ramas caídas

5 cables cortados

2 desbordes de cloacas

Total: 34

Las Heras

10 árboles caídos

3 rama caída

1 poste caído

1 casa inundada

2 desborde de cloaca

1 cable cortado

Total: 18

Luján

2 árboles caídos

3 cables cortados

1 rama caída

1 vivienda inundada

Total: 7

Junín

1 árbol caído

Maipú

2 árboles caídos

1 derrumbe de techo

1 cables cortado

1 poste caído

Total: 5

Lavalle

1 poste caído

1 transformador en corto

Total: 2

Tupungato

Más de 60 casas inundadas

20 árboles caídos

1 rescate de una femenino de una crecida de río

Total: 81

San Martín

Granizo en zona de Nueva California

100 árboles y ramas caídas

3 derrumbes de techo

Postes caídos varios

Total: 123 aproximadamente

Rivadavia

Mucha agua y sin granizo

5 árboles caídos

Total: 5

San Rafael

6 árboles caídos

5 postes caídos

7 Cables cortados

Total 18

Total general: 364

El pronóstico del tiempo para hoy

Después de la intensa tormenta que se vivió en Mendoza este viernes, para el sábado continúa la inestabilidad meteorológica, con cielo mayormente nublado desde la mañana y precipitaciones en distintos puntos del territorio provincial.

A partir de la tarde podría llover, especialmente desde las 15 horas, en el oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia Malargüe. Desde las 17 horas, podrían registrarse precipitaciones más generalizadas, con riesgo de tormentas fuertes y posible caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y el Este provincial.

Las condiciones inestables podrían mantenerse hasta la madrugada del domingo.

La temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima fue de 16°C.