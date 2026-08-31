Amplían el estacionamiento medido en Mendoza: qué zonas se suman al sistema y desde cuándo

La medida busca ordenar el tránsito, mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los comercios y servicios de una de las zonas con mayor movimiento del microcentro mendocino.

La Ciudad de Mendoza ampliará nuevamente el sistema de estacionamiento medido en el microcentro. La medida alcanzará un nuevo tramo de avenida San Martín y comenzará a aplicarse desde los primeros días de septiembre, con el objetivo de aumentar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los comercios y servicios de la zona.

La medida fue establecida a través del Decreto N° 669/2026 y responde, según explicó el municipio, a la elevada demanda de estacionamiento que registra este sector de la avenida, donde se concentra una importante cantidad de comercios y actividades de servicios.

La incorporación de estas nuevas cuadras apunta principalmente a generar una mayor rotación de los vehículos estacionados. De esta manera, se busca evitar que los espacios permanezcan ocupados durante períodos prolongados y aumentar la posibilidad de que clientes y visitantes encuentren lugares disponibles.

El objetivo también está relacionado con el movimiento comercial del microcentro. Desde la comuna señalaron que la medida pretende facilitar el acceso de quienes se acercan a la zona para realizar compras, trámites o utilizar distintos servicios.

Además de acompañar la actividad comercial, el estacionamiento medido forma parte de las medidas de ordenamiento del tránsito y del espacio público que se aplican en el centro mendocino.

La ampliación comenzará a regir el viernes 4 de septiembre y abarcará la mano oeste de avenida San Martín, entre Las Heras y Godoy Cruz. En este sector se incorporarán nuevos espacios al Sistema de Estacionamiento Medido Tradicional, mediante el uso de tarjetas y con la participación de los tarjeteros habilitados.

El estacionamiento medido funcionará de lunes a viernes, de 14 a 20 horas, mientras que los sábados estará vigente de 8 a 13 horas.

La nueva ampliación se suma a una medida que la Ciudad de Mendoza había puesto en marcha el 1 de junio sobre avenida San Martín, entre Montevideo y Las Heras.

De esta manera, el municipio busca combinar el ordenamiento del tránsito con la necesidad de generar mayor disponibilidad de estacionamiento en sectores de alta circulación y actividad comercial.