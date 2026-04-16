Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras: qué medidas tomó la DGE y cómo es el protocolo

El mensaje escrito en un baño en una escuela en El Algarrobal encendió la alarma y obligó a activar medidas preventivas. Investigan lo ocurrido y refuerzan la seguridad.

Un mensaje con una amenaza de tiroteo, escrito en el baño de una escuela de El Algarrobal (Las Heras), generó preocupación este miércoles en Mendoza.

A partir de este hecho, la Dirección General de Escuelas (DGE) activó medidas preventivas, reforzó la presencia policial en el establecimiento y puso en marcha una investigación para identificar a los responsables.

El caso se conoció tras la difusión de una pintada en un baño escolar con referencias a un posible ataque. La imagen circuló entre estudiantes y familias, lo que generó alarma en la comunidad educativa.

Algunas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases por precaución, mientras que desde la DGE reconocieron que hubo fallas en la comunicación inicial del hecho.

Cómo es el protocolo ante amenazas

Entre las medidas preventivas, se implementó de forma excepcional la restricción en el ingreso de mochilas, permitiendo únicamente los elementos básicos para las clases.

El lineamiento general establece que las clases deben continuar con normalidad, pero bajo condiciones de seguridad reforzada. El objetivo es no interrumpir la actividad escolar y evitar que este tipo de conductas se replique.

Ante este tipo de situaciones, el protocolo indica actuar de inmediato: las escuelas deben dar aviso al 911, informar a las autoridades educativas y preservar la evidencia para la investigación.

Además, las instituciones deben comunicar lo ocurrido a las familias de manera formal, sin reproducir el contenido de la amenaza, y centralizar la información a través de canales oficiales.

También se solicita la colaboración de los padres: dialogar con sus hijos, supervisar el uso de redes sociales y controlar qué elementos llevan a la escuela.