Mendoza: Alarma por una amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras

El mensaje que estaba en un baño generó preocupación entre padres y alumnos de la escuela en El Algarrobal. Investigaciones se encuentra trabajando en el caso.

La comunidad educativa de la escuela 4-143 El Algarrobal, de Las Heras, atraviesa momentos de fuerte preocupación tras la aparición de una amenaza que advertía sobre un posible tiroteo dentro del establecimiento.

Según la información difundida por el diario El Sol, el mensaje fue hallado escrito en una de las paredes de un baño del colegio y hacía referencia a un supuesto ataque armado que tendría lugar este jueves. La situación encendió rápidamente la alarma entre padres, alumnos y autoridades.

Fueron los propios padres quienes, al tomar conocimiento del contenido, dieron aviso a los directivos de la institución. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente y se notificó a la Policía Científica, que intervino para analizar la amenaza.

El contenido del mensaje generó aún más inquietud debido a las referencias a hechos de violencia extrema a nivel internacional. En el escrito se menciona la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos, y también el atentado contra mezquitas en Nueva Zelanda en 2019, episodios que causaron conmoción mundial.

Una madre, que fue una de las primeras en alertar sobre la situación, señaló que la noticia se propagó rápidamente en los grupos de familias, generando temor e incertidumbre sobre la seguridad dentro del establecimiento.

Mientras avanza la investigación para determinar el origen y la veracidad de la amenaza, las autoridades continúan trabajando para llevar tranquilidad a la comunidad educativa. No se descartan nuevas medidas preventivas en las próximas horas.